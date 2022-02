Nieuw beleid moet duidelijkheid brengen rond huisvesting van arbeidsmigranten

ALTENA • Er komt een tijdelijke stop op vergunningen voor afwijking van het bestemmingsplan voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit besluit heeft de gemeenteraad genomen. Het tijdelijk stopzetten geldt tot de definitieve besluitvorming door de raad, over nieuw beleid rond de huisvesting van arbeidsmigranten.

De gemeenteraad heeft medio 2021 het beleid over de huisvesting van arbeidsmigranten ingetrokken en heeft het college gevraagd om een aangepaste versie van het beleid voor te bereiden. Voor de raad was het van belang om een maximum aantal huisvestingsplaatsen in het gemeentelijk beleid terug te zien. Dat was nog niet zo.

Bovendien is gebleken dat het beleid niet duidelijk maakte, dat het aantal gehuisveste arbeidsmigranten op een locatie in verhouding moet staan tot de grootte van de dorpskern in de omgeving. Dit zijn twee aspecten die in het nieuwe beleid zouden moeten worden geregeld. Vanwege deze opdracht van de raad, heeft het college de raad onlangs voorgesteld om beleidsregels voor te bereiden. Namelijk, op grond waarvan een beperkt aantal huisvestingsplaatsen voor arbeidsmigranten binnen de gemeente mag worden toegestaan.

Pas op de plaats

Het doel van de beleidswijziging is om te zorgen voor een gereguleerd, kwalitatief hoogwaardig aanbod aan huisvestingsplaatsen voor arbeidsmigranten. Om te voorkomen dat het doel niet kan worden behaald, is het van belang om nu even een pas op de plaats te maken. Dat betekent dat er in beginsel geen nieuwe afwijkingen van het bestemmingsplan voor de huisvesting van arbeidsmigranten worden toegestaan.

Op termijn zal hier wel weer ruimte voor zijn, maar eerst moet de raad een besluit nemen over de voorwaarden waaronder deze nieuwe ontwikkelingen kunnen worden toegestaan en in het bijzonder over het maximum aantal. ‘Als de raad daartoe besluit, krijgen alle initiatiefnemers vervolgens een eerlijke kans om in aanmerking te komen voor een vergunning’. laat de gemeente weten. ‘De gemeente heeft de haar bekende initiatiefnemers hierover geïnformeerd.’

Commotie in Andel

Medio vorig jaar ontstond in Andel nog commotie rond het plan van kwekerij Butterfly Orchids om aan de Middenweg, naast een uitbreiding van de kassen, huisvesting te realiseren voor een groot aantal arbeidsmigranten. Dit stond volgens veel inwoners niet in verhouding tot het aantal inwoners van het dorp en de voorzieningen in Andel. Uiteindelijk behandelde de gemeente de vergunningaanvraag niet, door een gebrek aan informatie van de ondernemer. Wanneer een aantal stappen opnieuw doorlopen zijn, wordt alsnog een besluit over de aanvraag genomen. Het is nog niet bekend wanneer dit zal zijn.