Crowdfunding voor Het Merwedehuis: ‘De huidige tuin is leuk, maar weinig prikkelend’

SLEEUWIJK • Familieleden van bewoners van Het Merwedehuis in Sleeuwijk zijn een crowdfundingsactie gestart voor de aanleg van een belevingstuin. Het Merwedehuis biedt gespecialiseerde zorg voor mensen met dementie in een kleinschalige setting. Een belevingstuin moet het leven van de bewoners nóg aangenamer gaan maken en een nieuwe dimensie van therapie bieden.

Maurice van der Bom is één van de initiators van de crowdfundingsactie. Zijn moeder woont sinds een half jaar in Het Merwedehuis. Hij benadrukt dat de woonzorglocatie er fantastisch uitziet. “Mijn moeder zit er in een setting die veel lijkt op haar oude woning. Ze heeft het er erg naar haar zin”, vertelt hij.

In de groepsapp van verwanten van de bewoners ontstond een aantal weken geleden het idee voor een belevingstuin. “De huidige tuin is leuk, maar weinig prikkelend. Het is nu een gewone tuin waar de bewoners kunnen zitten en wandelen. Maar meer ook niet”, vertelt Van der Bom. “Het idee voor de belevingstuin bleek helaas wat lastig te realiseren, door het ontbreken van de benodigde financiële middelen.” Van der Bom’s moeder werd vorige week 85. “Toen dacht ik: ‘Wat is er nu een mooier moment om toch een start te gaan maken met dit project. Een mooi plan waar alle bewoners en toekomstige bewoners echt iets aan hebben’. Zodoende werd de crowdfundingsactie voor de belevingstuin op touw gezet. Met als resultaat dat er binnen één week al 1.435 euro is opgehaald.” Het doel van de crowdfundingsactie is gesteld op 10.000 euro. Hiermee zou een deel van de kosten, voor het aanleggen van de tuin, gedekt kunnen worden.

Kenmerken belevingstuin

“Naarmate dementie vordert, raken mensen steeds meer hun oriëntatie kwijt”, stelt Van der Bom. “Dementie is helaas nog niet te genezen, maar we kunnen het proces wel vertragen. Daar kan een belevingstuin zeker aan bijdragen.” Dit blijkt ook uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen, dat uitwijst dat mensen die meer in de natuur zijn, geestelijk en lichamelijk beter functioneren.

Het doel van een belevingstuin is om de zintuigen van de bewoners te prikkelen. Dat kan onder andere door kleurrijke bomen te plaatsen. “Maar ook door het kweken van verschillende soorten kruiden die je kunt ruiken, proeven en voelen. Allemaal herkenbare dingen. Daarnaast kun je ook met geluid en spellen voor buiten werken. Zo kunnen dus echt alle zintuigen geprikkeld worden”, zegt Van der Bom.

Voordelen

Naast het feit dat een belevingstuin het geestelijk en lichamelijk functioneren van mensen kan verbeteren, kan het ook helpen het stressniveau te verlagen. “Daardoor zie je in de praktijk dat mensen minder gevoelig zijn voor aandoeningen die door stress veroorzaakt worden. Als bijkomend voordeel heeft dit, dat het medicijngebruik naar beneden gaat”, stelt Van der Bom. “Ook worden mensen minder snel ziek en bouwen ze een betere weerstand op.”

Al met al brengt een belevingstuin dus een hoop voordelen met zich mee. Het zou voor de huidige en toekomstige bewoners van Het Merwedehuis een waardevolle toevoeging aan hun woonomgeving zijn. Wie het project wil steunen, kan dat doen via de link bit.ly/3gfbjC2. Deze leidt naar de website www.gofundme.com. Iedere donatie, groot en klein, kan erg goed gebruikt worden.