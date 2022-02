Zorgen over uitrusting groene boa’s blijven: ‘Boa’s luidden zelf de noodklok’

ALTENA • VVD Altena stelt nog steeds zeer bezorgd te zijn over de veiligheid van groene boa’s in het buitengebied. ‘Terwijl de zware criminaliteit steeds vaker de kop opsteekt, staan handhavers met pepperspray en een scherpe zakdoek vrijwel machteloos tegen gewapende criminelen’, meldt de partij.

Na gesprekken met boa’s van SSIB (Samen Sterk in Brabant) stelde de VVD Altena dit uitrustingsprobleem aan de kaak. Afgelopen november stelde de partij schriftelijke vragen aan burgemeester Egbert Lichtenberg. De VVD wilde weten of het college zich herkende in de zorgen van de boa’s. Volgens het college waren er echter geen signalen bekend over een gevoel van onveiligheid bij groene boa’s. ‘Vreemd, want de boa’s luidden zelf de noodklok’, stelt de VVD.

De partij stelt nu vervolgvragen aan het college. Hen wordt gevraagd waarop men baseert dat er geen problemen zijn met de veiligheid van groene boa’s in Altena. ‘Heeft u gesprekken gevoerd met boa’s om na te gaan of deze signalen er zijn? Zo ja, wat waren de uitkomsten van die gesprekken?’, wil de partij onder andere weten.

Op basis van de wet mag een groene boa een vuurwapen dragen, echter is dat een besluit van de werkgever. Dit was dan ook de reactie van het college, op de eerste vragen die door de VVD gesteld werden over dit onderwerp. ‘In de provincie Noord Brabant is besloten dat de boa’s van het SSIB geen vuurwapen dragen. Dit is een politiek bestuurlijke keuze, waarbij het in gesprek gaan met het ministerie van Justitie en Veiligheid niet nodig is, omdat het bij wet al geregeld is’, stelde het college.

De VVD hoopt echter dat het college alsnog bereid is, om zich in te spannen voor een betere uitrusting voor de groene boa’s.