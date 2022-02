Zwembad Bijtelskil zoekt enthousiaste collega’s voor zomerperiode

SLEEUWIJK • Zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk is op zoek naar enthousiaste collega’s voor de functie van toezichthouder. In een oproep wordt gevraagd naar verantwoordelijke, enthousiaste en vriendelijke mensen van minimaal 16 tot 18 jaar oud.

Een ieder die op zoek is naar een leuke en zonnige baan én die veel wil werken van april tot oktober, mag zich aanmelden. De taken zouden zijn; het toezichthouden met collega’s op de gasten in het water en op het terrein, plus diverse werkzaamheden op het zwembad.

Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar info@zwembadbijtelskil.nl, ter attentie van Elmy van Maastricht.