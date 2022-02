Gemeente Altena en Oerlemans Packaging Group sluiten zich aan bij AltenaTalent

ALTENA • Vanaf 1 februari 2022 start de derde ronde van AltenaTalent, het traineeprogramma voor starters in de regio Altena. In deze ronde worden twee nieuwe bedrijven verwelkomt, namelijk Oerlemans Packaging Group en de gemeente Altena. Beide werkgevers hebben een uitdagende opdracht klaarliggen voor een net-afgestudeerde die zijn of haar carrière een vliegende start wil geven.

Bij Oerlemans, een echt familiebedrijf uit Altena, ligt de focus op duurzaamheid. Aangezien dit bedrijf één van de belangrijkste spelers is op de kunststofverpakkingenmarkt, kan hier echt het verschil gemaakt worden. “We zijn uitgegroeid tot een flink bedrijf, maar de warme sfeer is hier altijd gebleven”, zegt Nikki van Gorkom, HR-manager bij Oerlemans.

“Onze chief operations officer (COO) zal nauw betrokken zijn bij de begeleiding van de talenten. Dat is een goed voorbeeld van de behulpzame collega’s, maar ook van de kansen die er liggen.” Het profiel van de nieuwe collega is daarbij niet het belangrijkste. “Een enthousiaste, slimme, net afgestudeerde uit de regio zou goed bij ons passen. Als zij dan ook nog hun vrienden enthousiast maken, zou dat helemaal mooi zijn”, besluit ze lachend.

Ook bij de gemeente Altena wordt een plekje ingeruimd voor één van de talenten. Mede-initiatiefnemer Anne-José Haaksema: “We zijn heel blij dat de gemeente Altena deelneemt aan AltenaTalent en veel waarde hecht aan het behouden van talent in de regio. Dat onderstreept ze nog maar eens doordat ze als één van de ambassadeurs verbonden is aan dit traineeprogramma.”

Vanaf februari starten de AltenaTalenten bij de huidige en nieuwe opdrachtgevers. Inwoners die bijna zijn afgestudeerd en in een volgende ronde ook bij deze toffe opdrachtgevers aan de slag willen, kunnen solliciteren. Zij maken kans op een plekje in de volgende ronde, die gepland staat in augustus 2022. Middels een berichtje naar solliciteren@altenatalent.nl kan men zich voorstellen, ook kunnen zij kijken op www.altenatalent.nl.