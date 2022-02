Politie lanceert ABC-methode: ‘Alert zijn, Bescherm jezelf, Check altijd’

ALTENA • De politie ziet dat er steeds meer gevallen van cybercrime zijn en dat slachtoffers daar steeds meer geld aan kwijt zijn. De politie lanceert daarom de ABC-methode: Alert zijn, Bescherm jezelf, Check altijd. Daarmee kan men zich beter beschermen.

Zaken die het meest voorkomen zijn fraude met bankgegevens en internetbankieren. Denk hierbij aan een koop op Marktplaats zonder producten op te sturen. Of phishing-berichten, waardoor criminelen toegang krijgen tot de bankrekening van een slachtoffer. Of nep-rekeningen sturen naar mensen, zodat ze geld gaan overmaken. De politie denkt dat maar 1 op de 10 slachtoffers dit meldt. Uit schaamte of omdat zij niet weten dat aangifte doen mogelijk is.

Cybercriminelen gaan professioneel te werk. Ze gebruiken bijvoorbeeld technieken die callcenters ook gebruiken. Verder zijn ze handig in babbeltrucs en hebben ze soms veel gegevens over hun slachtoffers. Zo kan de cybercrimineel zich voordoen als de bank, een instantie, een dochter of zoon of een andere zogenaamde bekende die men vertrouwt. Het zijn vaak onverwachte, ongebruikelijke verzoeken en bijna altijd voorzien van spoed. Een bank zal iemand echter nooit onder druk zetten zo snel mogelijk te handelen. Een bank heeft namelijk zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is. Komt een leidinggevende aan de lijn? Let op, dat is ook een oplichter die in het complot zit. Ga hier niet in mee en verbreek meteen de verbinding, dat is helemaal niet onfatsoenlijk. Hanteer de ABC-regels ter bescherming:

A = alert blijven

Te mooi om waar te zijn, is niet oké

Blijf op de hoogte

Klik nooit zomaar op een link

B = beveilig jezelf

Blijf up-to-date met updates op uw apparaat

Gebruik sterke wachtwoorden

Gebruik actuele anti-virus programma’s

Maak offline back-up’s

C = check altijd

Vertrouw je het niet, verbreek direct het contact

Controleer de contactgegevens van de afzender op een vertrouwde website van bijvoorbeeld uw bank.

Aangifte doen

Men dient altijd aangifte te doen bij de politie, indien zij onverhoopt toch slachtoffer zijn geworden van cybercrime. Dit kan door te bellen naar 0900-8844, of via de helpdeskfraude op de website www.politie.nl.

Als er genoeg aanleiding en bewijs is, kan de politie de daders van cybercrime opsporen en vervolgen. Als zij niet direct een onderzoek kunnen starten, is een aangifte nog steeds heel belangrijk. Want de politie verzamelt en analyseert informatie uit aangiftes altijd. Dit helpt hen om cybercrime beter te bestrijden.