Predikante Anja Gierkink neemt afscheid: ‘God leidde mij naar Rhoon’

RIJSWIJK • Vanwege de vele verhuisdozen in haar eigen woning in Uitwijk, is het interview met predikante Anja Gierkink verplaatst naar de consistorie van de kerk aan de Rijswijksesteeg. Op tafel brandt een kaars en om haar nek bungelt een zilveren kettinkje met een kruisje. Aan de wand hangen de portretten van al haar voorgangers in de Gereformeerde kerk Giessen-Rijswijk. Voor Gierkink was het haar eerste gemeente die ze diende als predikant.

”Het draait in de kerk om de gemeenschap met God. Het allermooiste van dit werk is het leiden van de eredienst. Dat je een preek schrijft en helemaal door de tekst heen kruipt. En dan soms ineens een bijbeltekst leest die je nog nooit eerder is opgevallen, waar je bij blijft haken. Bijzonder ook om wekelijks voor te gaan, dat had ik vroeger nooit gedacht, ik vond een spreekbeurt altijd eng. Pas liet een gemeentelid weten dat ik vaak uit het Oude testament preek, maar dat bleek toch niet te kloppen. Wel heb ik bijvoorbeeld pas een keer het hele bijbelboek Habakuk doorgefietst. Het lukt echt altijd om een preek te schrijven, soms merk je pas achteraf aan reacties of een preek binnenkomt. Dat ligt soms aan de levenssituatie van gemeenteleden of aan hun concentratie, het is altijd een samenspel met de gemeente, Daarom zou ik het liefst de kerkdiensten zonder kerkgangers in de kerk over willen slaan. Je voelt niet hoe het over komt bij de gemeente, het lijkt dan alsof je in het luchtledige staat te preken. Vorig seizoen gaf ik online catechese aan jongeren, die hebben niet altijd zin om in te loggen. Ook bij de bijbelkring merk je dat mensen ineens de weg kwijt zijn. Een deel van het kerkzijn is toch het samenzijn, het samen koffie drinken. Weten we nog wat er speelt als je elkaar minder ziet, waar blijft het gemeenschapsgevoel?”

Al vanaf de eerste week na haar bevestiging ontdekte ze dat het contact met mensen belangrijk is als predikant. “Collega’s hadden me wel gewaarschuwd dat je de eerste werkdag na je bevestiging ineens denkt wat je moet gaan doen. Ik ben toen op kraambezoek gegaan bij een gezin. Het bezoeken van mensen is belangrijk, even met hen meelopen, ook als ze terminaal zijn. Je mag dan zo dichtbij mensen komen, ook als je elkaar soms voorheen alleen maar groette. Dat is echt heel bijzonder om mee te maken. Als predikant doe je eigenlijk heel veel verschillende dingen. Zaken rond processen zou ik het liefst overslaan, ik ben niet zo’n vergadertijger, maar vind het wel gezellig om dan eerst met elkaar koffie te drinken. Onze eerste, echte vergadering na de lockdown was gewoon een uitje.” Met andere predikanten bespreekt ze weleens of de kerk veel mensen is kwijtgeraakt in coronatijd. “Als je in de kerkgeschiedenis teruggaat, ontdek je dat kerken echt niet altijd een bloeiend bestaan hadden. Mensen gaan minder naar de kerk, maar de kerk overleeft echt wel. Met de komst van de beamer in de diensten, liet ik soms een christelijk lied in het Russisch of het Swahili horen, om zo de verbondenheid met christenen wereldwijd te laten zien, dat voelt echt heel bijzonder”.

Binnen de Gereformeerde kerk Giessen-Rijswijk werd in de afgelopen twee jaar regelmatig vergadert over een nieuwe organisatiestructuur. “Veel Gereformeerde kerken hebben heel veel commissies, maar zijn ze ook echt nodig? De eredienst en het omzien naar elkaar is het allerbelangrijkste in een gemeente. We moeten meer kijken waar behoefte aan is in plaats van steeds hetzelfde te willen organiseren, vaak door dezelfde mensen. De huidige kerkenraad neemt nu afscheid, nieuwe mensen mogen het nu uitvoeren.” Juist door het veranderingsproces in de kerk kwam bij Gierkink zelf ook de vraag op of het tijd was om afscheid te nemen van Giessen-Rijswijk en elders Gods woord te gaan verkondigen. “Het voelde als een goed moment, na de eerste contacten met de kerk in Rhoon heb ik enkele online diensten bekeken. Ook hadden we direct een goed gesprek. Bij een sollicitatiegesprek wil je altijd je allerbeste zelf laten zien, maar dat had ik helemaal niet. Eerder wilde ik graag dat mijn kinderen hier de middelbare school af konden maken, ze zijn nu allebei het huis uit. Ik heb echt gevoeld dat God mij en Rhoon op elkaars pad heeft gebracht. Ik ga vooral de mensen hier missen, ook de rust in Uitwijk zal ik missen. Maar in Rhoon zijn de winkels vanuit de pastorie op loopafstand, dat lijkt me ook fijn.” In haar afscheidsdienst greep ze terug op dezelfde bijbelteksten als bij haar intrede; het afscheid van Paulus van de gemeente in Efeze en de roeping als kind van de profeet Samuel.

Anja Gierkink-van Geerenstein (54 jaar) werd 15 januari 2012 door ds. J. van Walsum uit Alblasserdam bevestigd als predikant in de Gereformeerde kerk Giessen-Rijswijk. Haar eerste gemeente telt zo’n driehonderd leden die wekelijks op zondagmorgen samenkomen in de kerk aan de Rijswijksesteeg. Op 23 januari nam ze afscheid van de gemeente, om predikant te worden in Rhoon.