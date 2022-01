Zorgen over coronasituatie op scholen: ‘Het is aanpoten’

ALTENA • Sinds 10 januari zijn alle basis- en middelbare scholen in Nederland weer open. Naast de blijdschap dat de kinderen weer naar school mogen, zijn er ook zorgen over het rondwaren van de zeer besmettelijke omikron-variant. Landelijk werden er vorige week nog 12.000 klassen naar huis gestuurd. Hoewel in Altena de coronasituatie op scholen nog mee lijkt te vallen, kan dit volgende week zomaar anders zijn.

Dat weet ook Marlies van der Burg, interim-schoolleider van basisschool De Morgenster uit Sleeuwijk. “Wij zien dat we in Altena steeds een beetje achter de feiten aanlopen. Als in de grote steden scholen moeten sluiten, denken we dat het hier nog meevalt. De afgelopen periode heb ik vaker geroepen dat het meeviel en dan blijkt het later toch weer tegen te vallen.” Ook deze keer lijkt dezelfde situatie zich voor te doen. “In Utrecht waren enkele scholen in de eerste week na de kerstvakantie weer helemaal dicht”, vertelt Van der Burg, die ook in die stad werkzaam is.

Op De Morgenster valt het vooralsnog echter mee met het aantal besmette leerlingen. Het zijn vooral de leraren die te maken krijgen met een verplichte quarantaine. “Er zitten wel wat kinderen thuis, maar dat komt vaak doordat een gezinslid besmet is en niet omdat de kinderen zelf corona hebben. Daarvan hebben we er momenteel slechts twee.” Doordat ook leraren thuis moeten blijven na contact met een positief geteste, is het spannend hoe lang uitgevallen leerkrachten nog opgevangen kunnen worden. “Het zou ons helpen wanneer leraren, die geen klachten hebben, na contact met een besmet persoon gewoon naar school mogen komen en dat zij regelmatig testen”, stelt Van der Burg. “Er zitten nu collega’s in quarantaine die nergens last van hebben, maar toch thuis moeten blijven omdat de regels zo zijn.” Dinsdagavond werd op de persconferentie bekend, dat alleen kinderen niet meer in quarantaine hoeven na contact met een positief geteste.

Op CBS Eben Haëzer in Woudrichem lijkt hetzelfde beeld zich voor te doen als op De Morgenster. “De eerste schoolweek zijn we gestart met twee leerkrachten die positief getest waren. Dit betekent dat je gelijk weer in de modus zit van vervanging. Later in die week kwam er nog een leerkracht in quarantaine bij. Gelukkig blijft het tot nu toe bij de leerlingen aardig meevallen”, vertelt Christa Verschoor-Van As, directrice van de basisschool. “We hebben nog geen klas naar huis hoeven te sturen, maar het is natuurlijk wachten op het moment waarvan je weet dat het komen zal”, stelt ze.

“Het is aanpoten in het onderwijs”, vertelt Ariette Visser, leerkracht op talentenschool de Almgaard uit Almkerk. “Gelukkig mochten we na de kerst weer terug naar fysiek onderwijs. Maar ook nu merk je dat corona weer om zich heen begint te slaan. En dan kom je voor een lastige strijd; fysiek onderwijs combineren met digitaal onderwijs. Vooral voor de leerlingen in de midden- en bovenbouw bieden wij dit op intensieve schaal aan. We doen dit met liefde, maar het vraagt veel”, stelt ze. Hoewel er tijdens een eerdere lockdown zo’n 200 instructiefilmpjes zijn gemaakt, gaat er niets boven fysiek onderwijs vindt Visser. “Kinderen moeten met elkaar omgaan, leren van elkaar, spelen met elkaar en hebben een aai over de bol nodig van de juf of meester.”

Dat wordt ook bevestigt door Ad Geuze, directeur van de Ds. Joh. Groenewegenschool uit Werkendam. “Op sociaal-emotioneel vlak zie je dat bepaalde kinderen echt geleden hebben onder het langdurig thuisonderwijs. Daarom hebben we een orthopedagoog extra uren in huis gehaald en is de interne begeleiding flink uitgebreid, om veel gesprekken met kinderen te kunnen voeren. Daarnaast observeren we extra en proberen we op gezinssituaties te anticiperen.”