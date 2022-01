Jorritsma vertrekt naar Voorst: ‘Die verbindende rol spreekt me aan’

WOUDRICHEM/ALTENA • “Ik heb nooit gedacht dat ik burgemeester zou worden. Toen ik wethouder was besefte ik: dit is geweldig om te doen. Als het mij gegeven is, wil ik dit twee termijnen doen. Daarna moet je na gaan denken; ga ik terug naar mijn oude beroep of blijf ik binnen het openbaar bestuur”, vertelt Paula Jorritsma aan de vooravond van haar vertrek als burgemeester naar de gemeente Voorst.

We ontmoeten elkaar in het oude gemeentehuis van Woudrichem. “Dit is treffend”, vertelt ze, “dit is de plaats waar het in 2014 allemaal begon.” Met enthousiasme vertelt Jorritsma over haar politieke loopbaan. “In 2014 kwamen er heel veel taken naar de overheid. Ik ben opgeleid als historica en werkte in de journalistiek, maar dit was het moment dat ik bedacht: Ik moet kleur gaan bekennen. Dat is het moment dat ik lid ben geworden van de Partij van de Arbeid”. Lachend vertelt Jorritsma dat ze welkom geheten werd door het afdelingsbestuur. “In Altena was de partij al bezig met verregaande samenwerking. Zo was er één bestuur voor heel Altena. En zochten we samenwerking met andere linkse partijen. Zo ontstond Progressief Altena. Toen hadden wij al één partij voor Altena. We hadden drie kieslijsten voor de drie gemeenten, maar we beseften: samen kom je verder.”

Jorritsma stelt zich in 2014 beschikbaar als lijsttrekker. “Toen mochten we meedoen aan de onderhandelingstafel”, ze glimlacht, “en dat pakte goed uit. Op 6 mei 2014 werd ik geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Woudrichem.” Integer vertelt ze. “Ik was nooit raadslid geweest; ik werd gelijk wethouder. Dan denk je wel even, hoe werkt het eigenlijk?” Even is ze stil en beaamd dan: “Ik had nooit gedacht dat ik wethouder zou worden. Iedereen zei: Jij gaat het sociaal domein doen, maar ik ben historica en journalist”, ze haalt haar schouders even op, “maar ik was wel goed ingelezen.”

“Dan ga je gewoon aan de slag. Ik had veel idealen en die heb ik nog steeds hoor,” benadrukt ze, “maar dan kom je erachter dat je wel in een ambtelijk klimaat werkt, waar door de zorgvuldigheid en rechtmatigheid zaken minder snel gaan dan je vaak zou willen.”

In 2019 ontstond de nieuwe gemeente Altena, opnieuw mocht Jorritsma het ambt van wethouder bekleden. “Maar toen had ik wel bijna vijf jaar ervaring als wethouder op sociaal domein, dat gaf een andere start.” Jorritsma kijkt genietend terug op haar lokale politieke loopbaan in Altena. “Je werkt met alle partijen samen. Op het moment dat we Altena werden ontmoette ik ook andere partijen. We gingen samenwerken met de SGP.” Integer en met respect vertelt ze: “En juist dat was de mooiste samenwerking. Ik denk dat progressief en de SGP op lokaal niveau juist het dichtst bij elkaar liggen, we werken beide vanuit de beginselen. De schoonheid van de samenwerking in Altena zit ‘m in de brede coalitie van partijen, van conservatief christelijk tot progressief links.”

“Ik ben nooit begonnen met de intentie om burgemeester te worden. Maar toen ik de keuze maakte om binnen het openbaar bestuur te blijven, zag ik dat het burgemeestersambt wel een hele mooi rol is, want dan sta je voor alle partijen.” Jorritsma vat het duidelijk samen. “Je zit in de politieke arena, maar je zit niet in de politiek. Die verbindende rol van burgemeester, dat is wat me aanspreekt en bij me past.”

Binnenkort verhuist Jorritsma naar de gemeente Voorst, ‘naar de rand van de Gelderse Achterhoek’ zoals ze het zelf omschrijft. “Tussen de IJssel en de Veluwe. Tussen bos en water, dit past me wel.”

“In Woudrichem en Altena heb ik invulling mogen geven aan het wethouderschap, nu ga ik invulling geven aan het burgemeesterschap. Veel is me al bekend, maar dit is een zelfstandig bestuursorgaan. Die rol is nieuw en dat vind ik leuk.” Waarop ze rustig aanvult: “Ik ken mijn sterke, maar ook mijn zwakke punten. Alleen ben je niets, je doet het samen, ook als burgemeester.”