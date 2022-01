Alderliesten gaat voor vijfde raadszetel met Progressief Altena

ALTENA • Christian Alderliesten voert bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart de lijst van Progressief Altena aan. Hij volgt daarmee Paula Jorritsma op, die vanaf begin februari de nieuwe burgemeester van de Gelderse gemeente Voorst zal zijn. De Hankenaar roert zich al lange tijd nadrukkelijk in de gemeentepolitiek van Altena, met name op het gebied van ruimtelijke ordening.

“In het dagelijks leven ben ik stedenbouwkundige van de gemeente Gorinchem. In deze functie moet je ervoor zorgen dat de openbare ruimte er goed uit ziet, maar ook dat het goed kan functioneren. Dat moet met gevoel voor identiteit, cultuur, historie en duurzaamheid”, vertelt Alderliesten. “Alles moet dus kloppen en dat is ook de wijze waarop ik in de politiek sta.”

De 45-jarige Alderliesten is geboren in Giessen en getogen in Uitwijk. Via een middelbare school in Sleeuwijk, waar hij de havo en het vwo afrondde, begon hij aan de studie Planologie in Breda. Uiteindelijk belandde Alderliesten op de TU Eindhoven, waar hij de studie Stedenbouw met succes afsloot. Na zijn studietijd ging hij wonen in Breda, waar hij met zijn vrouw Saskia twee kinderen kreeg. “Met twee kinderen maak je nauwelijks nog gebruik van de stad, zoals je dat doet tijdens je kinderloze of vrijgezelle jaren”, vertelt Alderliesten. “Daarom werd het interessant om een woning buiten de stad te zoeken, waar de kinderen onbezorgd naar buiten kunnen gaan om in de natuur te spelen.” Zodoende belandde Alderliesten weer tussen de huidige gemeentegrenzen van Altena, namelijk in Hank.

Gemeentepolitiek en verkiezingen

Het mooiste en het belangrijkste aan zijn werk in de gemeentepolitiek vindt Alderliesten het feit dat hij voor inwoners een verbindende schakel kan zijn. “Vroeger was de politiek heel dichtbij. Bijna iedereen kende de wethouder persoonlijk en men liep de deur plat bij de burgemeester”, vertelt de lijsttrekker. Na de fusie tussen de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg veranderde dit echter. “Aan de ene kant is dit een goede zaak, omdat je zo de schijn van belangenverstrengeling voorkomt. Daarnaast kun je als organisatie professionaliseren. Tegelijkertijd is er de behoefte vanuit de inwoners om het contact te behouden. Het mooie van de politiek vind ik, dat ik daarin een intermediair kan vormen”, stelt Alderliesten.

“Ik zit in de gemeenteraad, het hoogste orgaan van de gemeente, die belangrijke besluiten neemt. En tegelijkertijd probeer ik 24/7, dat neem ik heel serieus, bereikbaar en beschikbaar te zijn voor mensen die ergens tegenaanlopen. Ik vind het fantastisch als ik mensen kan helpen.” Voor de verkiezingen presenteerde Progressief Altena het verkiezingsprogramma met als titel ‘Het kan anders’. Hierin staan drie kernwaarden centraal, namelijk duurzaamheid, ontplooiing en solidariteit. De partij zegt te streven naar een Altena met aandacht en zorg voor de omgeving. Een Altena waar je met plezier woont, waar iedereen ertoe doet en zich kan ontplooien. ‘Als de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, kan iedereen meedoen’, stelt men. “Deze kernwaarden komen voort uit het DNA van de partij. Daar leven we voor”, zegt Alderliesten.

Als stedenbouwkundige gaat de lijsttrekker niet alleen over de openbare ruimte, maar juist ook over woningbouw etc. De vraag hoe deze woningbouw en de andere onderdelen goed kunnen functioneren, denk aan mobiliteit, in de openbare ruimte vindt hij een belangrijke. “Hierbij willen we als partij ook graag historie en groen een leidende rol geven, om zo weliswaar voldoende woningen te bouwen, maar ook het karakter en de identiteit van de plek te bewaken.” Alderliesten windt geen doekjes om de ambities die hij met de partij heeft tijdens de verkiezingen. De lijsttrekker hoopt op vijf zetels. “Ik vind dit, gezien de thema’s die we voor het voetlicht gebracht hebben en de wijze waarop we ons in de raad hebben geprofileerd, een prima uitslag.” Hij heeft echter ook een andere boodschap. “Alleen ga je snel, maar samen kom je verder. Als je écht iets wilt bereiken, moet je het met elkaar doen.”