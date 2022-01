Altena plaatst dertien oplaadpunten voor elektrische fietsen: ‘Een eerste stap’

ALTENA • Goed nieuws voor bezitters van een elektrische fiets: in 2022 komen er in Altena dertien nieuwe oplaadpunten voor elektrische fietsen bij. Mede op verzoek van de gemeenteraad komt er een openbaar oplaadpunt in iedere kern. Zo ontstaat er een openbaar netwerk van oplaadpunten in Altena.

De gemeente wil het gebruik van de elektrische fiets stimuleren. Daarvoor is het belangrijk dat de fiets onderweg ook opgeladen kan worden. In acht van de 21 kernen is op dit moment een fietsoplaadpunt. De komende maanden komen in de overige kernen ook oplaadpunten, bij het dorpshuis, een winkelgebied, of toeristische locatie.

“We zien steeds meer elektrische fietsen in Altena. De gemeente wil inwoners en toeristen meer mogelijkheden bieden de fiets onderweg bij te laden”, vertelt wethouder Roland van Vugt. “Zo stimuleren we het gebruik van de fiets en bewegen. Wat weer leidt tot minder CO2-uitstoot.” Met het uitbreiden van de fietsoplaadpunten ontstaat een eerste netwerk van openbaar toegankelijke oplaadpunten door heel Altena. Het is de bedoeling dat het netwerk de komende jaren nog verder groeit.

“Vanuit onze mobiliteitsvisie en duurzaamheidsdoelstellingen zetten we in op elektrisch vervoer”, stelt wethouder Hans Tanis. “Daarom willen we onder andere het gebruik van de elektrische fiets stimuleren. Een randvoorwaarde is dat er een netwerk is om de elektrische fiets onderweg op te laden. Met een oplaadpunt in elke kern, zetten we een eerste stap.”

Het openbare netwerk kan door iedereen gebruikt worden. Het bedient woon-werkfietsers, recreatieve fietsers en fietsers die een rit maken naar winkels of andere voorzieningen.