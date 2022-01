Open dag Kanjerschool de Wilgenhoek groot succes

HANK • Op dinsdag 25 januari was de jaarlijkse Open Dag op de basisscholen in Hank. Zo ook op Kanjerschool de Wilgenhoek.

De school mocht dit jaar weer ouders en kinderen in het schoolgebouw ontvangen, om een rondleiding te geven en meer te vertellen over de Wilgenhoek. Veel ouders wisten de weg naar de Kanjerschool te vinden. Ook gedurende de rest van het schooljaar kunnen ouders een afspraak maken om een kijkje te nemen in het gebouw en meer over de school te kunnen vragen.