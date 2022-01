Provincie Noord-Brabant stimuleert uitleen sporthulpmiddelen voor mensen met beperking

ALTENA • De komende drie jaar verstrekt de provincie Noord-Brabant in totaal ruim 90 duizend euro subsidie voor de uitleen van sporthulpmiddelen. Via de gratis uitleen kunnen mensen met een beperking of chronische aandoening, voor wie sport vaak een van de belangrijkste vrijetijdsbestedingen is, een sporthulpmiddel enkele maanden uitproberen.

Voor mensen met een beperking is het middels sportactiviteiten mogelijk om deel te nemen aan de samenleving, wat eenzaamheid helpt tegen te gaan en bijdraagt aan het zelfvertrouwen. “Zo dragen we bij aan een vitaal en inclusief Brabant waarin sporten en bewegen ook voor mensen met een beperking of chronische aandoening vanzelfsprekend is”, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders van onder meer Sport. “We willen Brabant graag voor zoveel mogelijk mensen een leuke en fijne plek laten zijn. Om te wonen, werken en bezoeken. Op deze manier leveren we daaraan bij. Door het verstrekken van subsidie blijft het in heel Brabant mogelijk om via Uniek Sporten Uitleen een sportrolstoel of handbike te lenen om een sport uit te proberen.”

Uitleenpool

Uit onderzoek blijkt dat de investering in een sporthulpmiddel zich vierenhalf keer terugverdient. Dat komt omdat mensen met een beperking dankzij een sporthulpmiddel wel kunnen voldoen aan de beweegrichtlijnen. Via Uniek Sporten Uitleen kunnen deze mensen sporthulpmiddelen lenen. Zo kunnen ze laagdrempelig kennismaken met een sport en deze eerst uitproberen voordat ze een hulpmiddel aanschaffen. Veel mensen maken gebruik van deze mogelijkheid. De verwachting is dat in Brabant op deze manier circa 50 hulpmiddelen jaarlijks kunnen worden uitgeleend.

Uniek Sporten Brabant

Mensen met een beperking of aandoening die op zoek zijn naar een passende sport kunnen contact opnemen met Uniek Sporten Brabant. De beweegcoaches van Uniek Sporten Brabant bieden iedereen met een beperking of chronische aandoening gratis ondersteuning bij het vinden van een passende sport- of beweegactiviteit en kennen al het aangepaste sportaanbod in hun omgeving. Daarnaast ondersteunen ze ook bij andere beweegvragen, zoals het zoeken van een sportmaatje, het aanvragen van sporthulpmiddelen of het zoeken naar financiële voorzieningen. Meer informatie over het aangepaste sportaanbod in Brabant en de beweegcoaches is te vinden op www.unieksportenbrabant.nl.