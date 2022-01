SitY Academy leidt mensen in enkele maanden op voor praktisch beroep

GORINCHEM • “De vraag naar onze mensen is honderd keer zo groot als we nu kunnen bieden.” Aan het woord is Rudy-Jan van Zenderen. Een bevlogen econoom en warm pleitbezorger voor het omscholen van mensen naar een praktisch beroep. Zijn stichting, de SitY Academy in Gorinchem, leidt mensen op voor een praktisch beroep in amper vier maanden tijd.

Dat doet hij samen met werkgevers in de regio. “De werkgevers zijn de opleiders. Wij faciliteren ondersteunen en helpen daarbij. Er is een enorme vraag naar mensen die willen en kunnen werken met hun handen. Dat zijn we een beetje vergeten met zijn allen. Kenniseconomie was het toverwoord. Maar de woningnood wordt niet opgelost zonder bouwvakkers natuurlijk. En de energietransitie gaat nooit lukken zonder voldoende mensen die zonnepanelen kunnen monteren.”

“Er zijn veel mensen op de arbeidsmarkt die tussen wal en schip vallen. Die bijvoorbeeld hun school niet afgemaakt hebben. Die leiden wij in vier maanden tijd op als lasser, timmerman, polyestervakman, zonnepaneelmonteur en ga zo maar door. Met baangarantie. We werken vraag gestuurd. Dus we leiden niet op om op te leiden maar omdat er een concrete vraag van een werkgever ligt. Zo weten we zeker dat we mensen opleiden met de vaardigheden waar het bedrijfsleven om vraagt. We twijfelen er daarom niet aan dat de deelnemers straks meteen aan de slag kunnen bij een werkgever. Bedrijven zoeken mensen die graag met hun handen werken en over een aantal technische basisvaardigheden beschikken.”

Vol trots laat Van Zenderen zijn werkplaats zien. Overal staan jongens, en soms meiden, mannen, en soms vrouwen, te werken aan werkstukken. Opvallend veel boten. “Dat is niet zo gek”, lacht Van Zenderen. “Onze stichting is een samenwerking van de Stichting Behouden Vaart, Avres en het Da Vinci college. Stichting Behouden Vaart richt zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt net als Avres. Statushouders zijn dus ook een groep die wij omscholen. Net als mensen die een beroep hebben geleerd waar weinig werkgelegenheid voor is. Want vergis je niet. Er lopen nog steeds hbo-ers rond met een studie waar helemaal geen werk in is. Zonde, die mensen zouden gewoon eens moeten ervaren hoe leuk het is om iets te maken met je handen. Dat geeft een enorme voldoening.”

“Vaak hebben kandidaten wel die interesse, maar zijn ze niet technisch opgeleid. Dan kan een korte, gerichte opleiding uitkomst bieden.” SitY Academy richt zich op de basis vakvaardigheden. Daarmee kunnen de deelnemers een eerste stap zetten naar een technisch beroep. “We gaan in gesprek met bedrijven en vragen hen welke vaardigheden zij nodig hebben op de werkvloer. Daar baseren wij vervolgens een leertraject op. Ik nodig graag bedrijven uit, die ook op deze manier willen bijdragen aan de opleidingen en zo meebouwen aan hun eigen personeelsbestand van de toekomst.”

“In deze regio waren vroeger veel mensen werkzaam in de maakindustrie. Die hebben hun kinderen voorgehouden om door te gaan leren. Om niet in een vuile overall te hoeven lopen. Vandaar de tekorten.”

De zogenaamde DOE Agenda van de lokale overheid verstrekte de SitY Academy een startsubsidie waarmee de organisatie aan de gang kon. Inmiddels zijn er al tientallen leerlingen afgeleverd bij het bedrijfsleven. “Wij richten ons voornamelijk op het MKB. Grote bedrijven kunnen vaak zelf een bedrijfsschool starten, maar een installateur met vijftien man personeel natuurlijk niet. Dat is onze doelgroep.”

Voor meer informatie: www.sityacademy.nl.