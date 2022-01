Start werkzaamheden Atletiekpark Altena: ‘Het sporten op de atletiekbaan vinden ze heel cool’

ALTENA • De eerste meters voor de aanleg van het Atletiekpark Altena zijn gemaakt. Het complex wordt gerealiseerd op het bouwterrein achter het Altena College in Sleeuwijk. De eerste werkzaamheden bestaan vooral uit grondwerk. Zo is er een sloot gedempt en worden sloten gegraven en verbreed. De vrijkomende grond wordt verwerkt in een grondwal rondom de atletiekbaan. Dit voorjaar wordt gestart met de bouw van het Atletiekpark Altena en het clubhuis van de Altena Road Runners.

De eerste werkzaamheden zijn verricht door wethouder Shah Sheikkariem, Cor van den Heuvel, coördinator van Altena Road Runners en Gijsbert van der Beek, directeur van het naastgelegen Altena College. Zij hebben gezamenlijk een kuub grond verzet. Met de komst van het Atletiekpark Altena draagt gemeente Altena bij aan het streven om een vitale gemeente te worden en sporten beschikbaar te maken voor iedereen die wil werken aan een gezonde en fitte lifestyle.

Meters maken

Na het realiseren van Hippisch Centrum Altena aan de Roef 5 in Sleeuwijk en de verplaatsing van paardensportvereniging De Nieuwe Roef, is het tijd om nu aan de slag te gaan met de aanleg van het Atletiekpark Altena. “Het is prachtig om te zien dat we als Altena binnenkort onze eigen atletiekbaan hebben”, zegt wethouder Shah Sheikkariem. “Het draagt goed bij aan ons streven naar een vitaal Altena. Voor gemeente Altena komt hiermee zicht op de realisatie van twee belangrijke projecten uit het bestuursakkoord 2019-2022.”

Eindelijk een eigen thuisbasis

Atletiekvereniging Altena Road Runners huisvest zich na de opening in het complex. “Als Altena Road Runners zijn wij blij dat na twee jaar voorbereiding de werkzaamheden daadwerkelijk zijn gestart.’’, vertelt voorzitter Cor van den Heuvel. “In het voorjaar start ook de bouw van ons clubhuis. Dat betekent dat wij ons als vereniging kunnen voorbereiden op het gebruik van het atletiekpark direct na de zomer. Het is voor ons en onze leden fijn dat we straks een eigen thuisbasis hebben.”

Voordelen Altena College

De komst van de complexen biedt veel voordelen voor het naastgelegen Altena College; als leerling van de school mag je straks de lessen bewegingsonderwijs in het Atletiekpark Altena volgen. “Het Altena College stelt een veilige sportomgeving voor een gezonde en actieve leefstijl centraal”, vertelt Gijsbert van der Beek, directeur van het Altena College. “Uit de reacties van leerlingen merken wij al dat ze het sporten op de atletiekbaan heel cool vinden. Ook onze docenten bewegingsonderwijs staan te popelen om straks op het atletiekpark aan de slag te gaan. Het is fijn dat er nu een start is gemaakt met de werkzaamheden voor het Atletiekpark Altena.”