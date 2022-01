Bruidjes gezocht voor bruidsmodeshow in Wijkestein

WIJK EN AALBURG • Op maandag 14 februari, van 15.00 tot 16.00 uur, zullen er heel veel bruidjes te zien zijn in Wijkestein in Wijk en Aalburg. Er wordt dan voor de bewoners een bruidsmodeshow georganiseerd.

Onder andere medewerkers en vrijwilligers zijn al gevraagd om zich aan te melden, om hun bruidsjurk te showen of die eventueel door iemand anders te laten showen. ‘Wat is er nou mooier dan zo’n ‘dure’ bruidsjurk, die men in principe één dag aan heeft gehad, nogmaals te laten zien’, stellen de organisatoren.

De bruiden gaan langs meerdere afdelingen om hun jurk te laten zien. In het atrium wordt het één en ander verteld over de jurk. Een kapster zal ervoor zorgen dat de haren mooi zitten en er wordt gezorgd voor één of twee bruidsboeketten. Van elke bruid wordt een foto gemaakt en voor de aanwezige bewoners is er iets lekkers.

Aanmelden als bruid kan, tot 4 februari, via b.noorloos@maaswaarden.nl. Vanwege de nog geldende coronamaatregelen is er helaas geen bezoek van buitenaf mogelijk.