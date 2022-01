Collecte hersenstichting: ‘Geef dus aan de collectant’

ALTENA • Van 31 januari tot en met 5 februari 2022 collecteert de Hersenstichting voor meer hersenonderzoek. Vele enthousiaste en vrijwillige collectanten gaan langs de deuren om geld in te zamelen voor meer onderzoek en betere behandelingen voor mensen met een hersenaandoening.

Een hersenaandoening zet een leven op z’n kop. Helaas is dat al bij meer dan 4 miljoen Nederlanders het geval. Denk bijvoorbeeld aan dementie, Parkinson, een beroerte, een depressie of hersenletsel door een ongeluk. En als we niets doen, wordt dit aantal alleen nog maar groter. De Hersenstichting zet daarom alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. ‘Geef dus aan de collectant’, luidt de oproep van de stichting.

Collectant gemist? Een gift ook overgemaakt worden via de online collectebus op https://hersenstichting.digicollect.nl/hersenstichting.