Bovenbouwleerlingen OBS Sigmond volgen LEV2Live

WERKENDAM • OBS Sigmond is een officiële gezonde school. Dat betekent dat de school samen met zijn leerlingen bewust werkt aan een zo gezond mogelijke leefstijl. Weerbaarheid is daarin een belangrijk thema. Daarom heeft groep 8 de afgelopen twee dagen meegedaan aan LEV2Live.

Leerlingen in de bovenbouw staan op een belangrijk punt in hun leven; de puberteit dient zich aan en daardoor komen ze voor steeds meer keuzes te staan. LEV2live versterkt de weerbaarheid van leerlingen en helpt hen om hun eigen overtuiging te laten vormen. Het programma prikkelt hen en is ervaringsgericht waardoor de betrokkenheid groot is.

De leerlingen leren hierdoor vaardigheden die goed van pas komen, wanneer ze op de middelbare school zitten. Denk aan het omgaan met groepsdruk, leren over de risico’s van alcohol en sigaretten, hoe ga je bewust om met sociale media, jezelf leren kennen, puberteit, leren hoe je brein werkt en het leren stellen van doelen.