CDA Altena stelt tweemaal 250 euro beschikbaar voor verenigingen

ALTENA • CDA Altena stelt tweemaal 250 euro beschikbaar aan verenigingen in Altena. De partij wil verenigingen daarmee vooral moreel ondersteunen. Inwoners van Altena kunnen maximaal twee verenigingen voordragen. De twee verenigingen die het meest genoemd worden, zullen de 250 euro ontvangen.

“Onze verenigingen hebben het moeilijk, zowel organisatorisch als financieel. Corona heeft veel roet in het eten gegooid. Bijeenkomsten en activiteiten liggen stil. Maar we merken ook hoe belangrijk ons verenigingsleven is. Onmisbaar zelfs”, stelt CDA-woordvoerder Arie Pieter Verdoorn. “We hebben veel gemotiveerde mensen gesproken, maar ook gehoord hoe taai sommige verenigingen het hebben. Leden hebben hun zorgen geuit, maar gaven ook aan hoezeer ze het samenzijn en de activiteiten missen. Uiteraard hebben we hier ook in de gemeenteraad aandacht voor gevraagd en initiatieven genomen. Altena zonder actief verenigingsleven is saai, stil en zielloos.”

De actie is volgens het CDA niet alleen bedoeld om financieel een klein gebaar te maken. Iedereen die een vereniging voordraagt moet namelijk ook een korte motivatie meesturen. Al die motivaties wil het CDA delen met de verenigingen in Altena, als steun in de rug. Via het mailadres www.cda-altena.nl kan iedereen verenigingen voordragen, aangevuld met een paar motiverende zinnen.