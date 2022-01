Open dag Da Vinci College

REGIO • Vrijdag 28 januari van 15.00 tot 20.00 uur opent het ROC Da Vinci College zowel op haar locaties als online de deuren voor bezoekers van de open dag.

Eindexamenkandidaten, starters zonder diploma en ouders/verzorgers kunnen tijdens deze open dag kennismaken met verschillende opleidingswerelden. Van Gezondheidszorg & Welzijn, Hospitality, Business en Techniek tot Bouw en Logistiek. Da Vinci heeft het allemaal in huis. Geïnteresseerde leerlingen en ouders zijn welkom op de diverse leslocaties van Da Vinci in Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Wijk en Aalburg.

Het ROC is opgelucht dat zij deze vrijdag, na de lockdown voor het onderwijs, ook de deuren voor bezoekers kan openen. Met name voor de eindexamenkandidaten, die voor 1 april een studiekeuze moeten maken, is dit heel prettig. “Kennismaken met de opleidingen én sfeer proeven op school is zo belangrijk om straks de juiste studiekeuze te kunnen maken”, vertelt loopbaanadviseur Rikco Alers. “Op een open dag kom je in contact met docenten of vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Zij kunnen je alle informatie geven over de opleidingsinhoud, wat je kunt verwachten in een mbo-studie en over het beroep. Daarnaast vertellen studenten uit eigen ervaring hoe zij de opleiding en onze school ervaren. Op het mbo staat het praktijkonderwijs natuurlijk centraal, dus daar waar mogelijk laten we dit tijdens de open dag ook zien. Kortom, het geeft een compleet beeld. En wie nog wat hulp kan gebruiken bij het kiezen van de juiste richting kan terecht bij de loopbaanadviseurs.”

Tijdsloten en mondkapjes

Om het bezoek aan de school voor iedereen prettig en veilig te laten verlopen, hanteert Da Vinci tijdsloten van een uur. Wie langs wil gaan, zal zich eerst even moeten registreren en ontvangt vervolgens een E-ticket. Via deze vooraanmelding kan de belangstelling voor een locatie per uur worden gemonitord en waar nodig worden bijgesteld. Daarnaast wordt bezoekers gevraagd een mondmasker te dragen en de 1,5 meter afstandsregel in acht te nemen.

Online voorlichtingen

Er is vrijdag 28 januari ook de mogelijkheid om vanuit huis kennis te maken met de mbo-opleidingen. Wie niet kan of wil langskomen krijgt op deze manier toch de gelegenheid om zich te oriënteren. Op de website van Da Vinci staat het online voorlichtingsprogramma met achter elke opleidingsrichting het tijdstip waarop de voorlichting live gaat.

Aanmelden voor de open dag (fysiek of online) en andere kennismakingsmogelijkheden kan via www.davinci-open.nl.