Ton van Oostrum wint schrijfwedstrijd: ‘Een bovennatuurlijke thriller’

GIESSEN • ‘Schrijf een verhaal dat tussen de 20.000 en 25.000 woorden bevat, met het genre thriller en suspense.’ Met louter deze informatie begon Ton van Oostrum in 2021 aan de schrijfwedstrijd ‘Zwarte Sneeuw’, die werd georganiseerd door Godijn Publishing. De inzet was van te voren bekend; de vier beste novelles zouden worden gepubliceerd in een 4-in-1 boek met als titel ‘Fatale Ontmoeting’. Het was niet de eerste keer dat de 44-jarige Ton meedeed aan een schrijfwedstrijd, maar wel zijn succesvolste.

“Eerder viel ik helaas net buiten de prijzen, maar nu behoor ik tot de eerste vier”, vertelt de inwoner van Giessen trots. Het verhaal dat Ton schreef verschijnt daarom op 22 januari in de bundel ‘Fatale Ontmoeting’. “Deze bestaat uit vier verhalen van vier verschillende schrijvers”, licht hij toe.

In het dagelijks leven is Ton geen schrijver. De Giessenaar werkt als interim financieel adviseur bij de gemeente Breda. Desalniettemin probeert hij buiten zijn werk om veel te schrijven. “Vroeger, toen ik jong was, schreef ik erg veel. Maar ergens heb ik een afslag genomen, waarbij ik weinig meer schreef. Een jaar of vijf geleden ben ik er echter gewoon maar weer eens aan begonnen. Ik heb toen een schrijfcursus gedaan bij Editio. Dit beviel zo goed dat ik meer en meer ging schrijven en ook besloot om aan wedstrijden deel te nemen.”

Thrillers

Ton heeft een duidelijke voorkeur wat het genre betreft. “Ik ben groot fan van Stephen King en Thomas Olde Heuvelt. Zij hebben gemeen dat ze thrillers en soms een beetje horrorverhalen schrijven.” Het verhaal dat Ton schreef voor de wedstrijd ‘Zwarte Sneeuw’ noemt hij ook een ‘bovennatuurlijke thriller’. “Het is geen genre dat iedereen ligt, maar ik houd er wel van.”

“Ik had ongeveer een half jaar de tijd om mijn verhaal te schrijven”, vertelt de Giessenaar. “Toen het klaar was, heb ik het een aantal keer herschreven. Elke keer als je het leest verander je er weer dingen aan. Op de laatste dag dat het verhaal ingeleverd mocht worden, heb ik het ingediend. Daarna was het afwachten.” Een spannende tijd brak aan voor Ton. “De vorige keer viel ik net buiten de boot. Schrijven is voor mij een hele leuke hobby om te doen, maar je hoopt ook dat het verhaal gelezen wordt. Je hoopt dat mensen het leuk vinden, het lezen en er wat van vinden. De wedstrijd bood de mogelijkheid om meer met mijn verhaal te doen.”

Licht neurotische nachtwaker

Maar waar gaat het verhaal dat Ton schreef nu eigenlijk over? “Het gaat over een licht neurotische nachtwaker, Vincent genaamd, die in een hotel werkt. Daar doet hij alles op zijn manier en volgens zijn structuur. Als op een nacht een vader en dochter inchecken, wordt Vincent herinnerd aan gebeurtenissen uit zijn verleden. Hoe meer hij de dochter leert kennen, blijken ze eenzelfde talent te hebben en wordt zijn verleden de ware kwelgeest. Uiteindelijk loopt dit tot een climax”, vertelt Ton, die de lezers aanraad om de rest van het verhaal vooral zelf te ontdekken.

Juryrapport

Het juryrapport over het verhaal, dat als titel ‘Besef’ heeft, was lovend. “Het werd vergeleken met The Shining, een roman van Stephen King, en The Sixth Sense”, vertelt Ton. “The Sixth Sense is één van mijn favoriete films en van Stephen King is alles goed, dus daar ben ik wel trots op”, stelt hij begrijpelijkerwijs.

Roan Botman

Na de uitslag werd Ton samen met zijn vrouw uitgenodigd op het Boek10 Schrijfevent, van Godijn Publishing, waar hij zijn auteurscontract mocht ondertekenen. Dit deed hij als Roan Botman, het pseudoniem waaronder de Giessenaar schrijft. “Dit is eigenlijk puur uit gemak. Zo houd ik mijn carrière als financieel adviseur en schrijver gescheiden. Ik heb voor de naam ‘Roan Botman’ gekozen, omdat ik één van mijn dochters de naam Roan had willen geven als zij een jongen waren. Tijdens het bedenken van het pseudoniem was ik muziek aan het luisteren van Rag’n’Bone Man, vandaar dat ik op de naam Botman kwam”, vertelt Ton lachend. “Maar het kan best zo zijn dat ik het volgende boek wel onder mijn eigen naam uitbreng.” Het boek ‘Fatale Ontmoeting’ is te verkrijgen via de webshop van Godijn Publishing en kost 19,99 euro.