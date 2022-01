Winkeliers openen deuren na sluiting: “Het was gewoon een feestje”

ALTENA • Winkeliers mochten afgelopen zaterdag voor het eerst sinds zondag 19 december de deuren van hun ondernemingen weer openen. Vrijdagavond werd op ‘de persconferentie’ namelijk bekendgemaakt dat winkels, sportclubs en kappers weer open mochten, wat zorgde voor opluchting bij veel ondernemers.

“Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet gekeken heb”, bekend Arthur van Horssen, bestuurslid van Ondernemersvereniging Aalburg, lachend. “Op vrijdagavond ben ik altijd druk bezig in onze bakkerij en van diverse belangenverenigingen krijgen we alle maatregelen door op een A4t’je. Dat is net zo praktisch.”

Hart van Aalburg kondigde vorige week een protestactie aan, ondersteund door OV-Aalburg, indien er vrijdag geen verlichtende maatregelen zouden worden afgekondigd. Zo ver kwam het voor de meeste zaken uiteindelijk niet, omdat de zogenaamde niet-essentiële winkels hun deuren weer mochten openen. De horeca kreeg echter niet te maken met versoepelingen, waardoor veel horecaondernemers zaterdag wél een protestactie hielden. “Iedereen was blij dat ze weer even open konden. En ik heb op zich wel begrip voor de mensen die meer versoepelingen willen”, doelt Van Horssen op de horecaondernemers. “Zij zijn alles kwijt en hebben bijna niks meer te verliezen. Aan de andere kant zijn er ook regels, dus de situatie is lastig. De regels die je aan de ene kant belemmeren, beschermen je aan de andere kant. Die twee dingen moet je in de gaten houden.” Van Horssen pleit voor een goede compensatieregeling, indien ondernemers hun zaak moeten sluiten. “Velen knabbelen nu aan hun pensioen of aan hun huis en dat is heel jammer.” Belangrijker dan dit vindt de bakkerij-eigenaar dat men oog heeft voor de mensen die achter de ondernemers zitten. “Vraag eens een keer hoe het écht met hen gaat en probeer eens een één op één gesprek met hen te voeren. Het gaat niet alleen maar om de cijfers.”

Deuren open

Waar horecaondernemers nog even geduld moeten hebben, konden andere winkeliers zaterdag de deuren weer open zetten. Joyce Vos, van Ballegooyen Modes uit Dussen, is blij dat ze weer klanten mag ontvangen. “We hebben echt genoten van de opening. Er waren weer mensen over de vloer, er was gezelligheid in de winkel en iedereen was heel blij dat we weer open waren. Het was gewoon een feestje”, vertelt Vos. “Onze medewerkers waren ook erg blij dat ze weer konden doen waar ze goed in zijn. De afgelopen tijd hebben we wel aan de webshop gewerkt en de winkel weer op orde gemaakt, maar iedereen was er wel weer aan toe om klanten te kunnen helpen en met mode bezig te zijn.” Vos is blij dat het winkelen niet op afspraak hoeft. “Nu kunnen de klanten ten minste rondkijken of ze iets leuks tegenkomen en het werkt makkelijker dan dat er afspraken gemaakt moeten worden.”

Voor Gino Verbeek uit Wijk en Aalburg komt de opening van zijn kapperszaak ook als geroepen. “Het is niet de eerste keer dat we moesten sluiten, dus op een gegeven moment is het niet meer leuk. Je hebt gewoon je inkomen nodig”, zegt Verbeek, die problemen met de compensatieregelingen aanstipt. “Doordat we de laatste twee weken van het oude jaar en de eerste twee weken van het nieuwe jaar dicht moesten, kom je eigenlijk nooit in aanmerking voor een vergoeding. Dat is niet geweldig geregeld.”

“Onze belangrijkste handel is in elektrische fietsen”, vertelt Carlo Vos, van Vos Tweewielers uit Wijk en Aalburg. “Dit is niet een product dat online veel verkocht wordt, omdat mensen een fiets toch even willen voelen. Het is een verademing dat we weer open zijn.”

Sommige ondernemers hebben het geluk gehad dat zij hun zaken deels konden voortzetten tijdens de lockdown. Zo ook Jaap Verhoeven, eigenaar van Verhoeven Kleurt uit Giessen. “Wij mochten een gedeelte van onze klanten al helpen, omdat wij producten business-to-business verkopen. Maar we hadden toch een stuk minder klanten, dus ook wij waren erg blij dat zaterdag de winkel weer open mocht.”