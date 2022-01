Milieustation Giessen in februari gesloten: tuinafval tijdelijk in Brakel

GIESSEN • Van 1 tot 28 februari is het milieustation Giessen gesloten voor een verbouwing. Tijdens de sluiting kunnen inwoners gebruikmaken van het milieustation in Werkendam. Deze is extra open. Ook kunnen inwoners tijdelijk hun tuinafval brengen in Brakel.

Tijdens de sluiting van milieustation Giessen, dus van 1 tot 28 februari, is het milieustation in Werkendam extra open. Het adres is Beyerinckweg 12. De openingstijden zijn als volgt; maandag van 10.30 tot 15.30 uur, dinsdag van 10.30 tot 15.30 uur, woensdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 15.00 tot 19.30 uur, donderdag van 10.30 tot 15.30 uur, vrijdag van 10.30 tot 15.30 uur en zaterdag van 8.30 tot 15.30 uur.

Tuinafval tijdelijk in Brakel

Tijdens de sluiting kunnen inwoners hun tuinafval ook brengen bij Verschoor in Brakel, Van Heemstraweg 1. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 17.30 uur, en op zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Op zaterdagen kunnen inwoners ook tuinafval brengen bij Verschoor in Almkerk (Midgraaf 14c) of het inzamelstation in Hank (Stadhoudershoef 12). In Hank kunnen ook matrassen en piepschuim gebracht worden. De locaties in Almkerk en Hank zijn open op zaterdagen van 8.30 tot 12.30 uur.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.