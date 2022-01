Potgrondactie HVC voor bijbels

GORINCHEM • Stichting HVC uit Gorinchem organiseert dit voorjaar de landelijke potgrondactie ‘Plant een Bijbel’.

Meedoen kan door potgrond te bestellen of door de actie met een gift voor bijbels te ondersteunen. Van de opbrengst worden bijbels verspreid in landen waar christenen worden vervolgd, zoals China, Iran, India, Pakistan en Noord-Korea. HVC hoopt in 2022 dankzij de potgrondactie 7500 bijbels uit te delen.

Van elke tweezakken bestelde potgrond kan de HVC een bijbel doneren aan mensen ver weg die geen bijbel hebben. Voor meer informatie of deelname aan de actie: www.planteenbijbel.nl of 0183-563628.