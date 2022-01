Forse daling van aantal WW-uitkeringen in Altena in 2021

ALTENA • In 2021 was er sprake van een krachtig herstel van de economie. Het aantal lopende WW-uitkeringen in Altena daalde van 606 uitkeringen in december 2020, naar 441 uitkeringen in december 2021. Een verschil van 165.

Dit betekent dat de UWV afgelopen december 27,2 procent minder WW-uitkeringen verstrekte aan inwoners van Altena, ten opzichte van een jaar eerder. Het economisch herstel is ook te zien in de ontwikkeling van de vacaturemarkt. De ramingen van UWV laten zien dat in West-Brabant in de eerste drie kwartalen van 2021 25,5 procent meer vacatures ontstonden dan in dezelfde periode in 2020, met een stijging van 11.500 vacatures naar een totaal van 45.150 vacatures.

In de technische beroepen, economische-administratieve beroepen, en transport en logistiek beroepen kwamen er in aantallen de meeste vacatures bij. In West-Brabant is sprake van een krappe arbeidsmarkt. Er zijn meer vacatures en er zijn minder werkzoekenden. Werkgevers moeten dus meer moeite doen om hun vacatures te vervullen.

De coronapandemie zorgt ook in 2022 voor een onvoorspelbare situatie op de arbeidsmarkt. Als de kracht van het coronavirus afzwakt, dan is de kans groot dat de economie zich gunstig zal ontwikkelen. De doorrekening van het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet laat zien dat er in de periode 2022 tot 2025 een gemiddelde economische groei van 2,4 procent per jaar mogelijk is en dat de werkgelegenheid met 1,1 procent per jaar groeit. Het is dan wel van belang dat de arbeidsmarkt in balans is.