Biesboschpad maakt nog altijd kans op prestigieuze eretitel

ALTENA • De jury van de Wandelroute van het Jaar heeft een shortlist opgesteld van de ‘beste nieuwe Benelux-wandelroute van 2022’. Vijf routes maken nog kans op de eretitel, waarvan er één door Altena loopt.

De vijf kanshebbers zijn het Biesboschpad, wandelroute Dutch Mountain Trail, het Hondsrugpad, Ons Kloosterpad en La Lesse et La Lomme par les GR in België.

Het Biesboschpad is een wandelpad langs alle cultuurhistorische hoogtepunten in de Biesboschregio. Het Biesboschpad volgt globaal de contouren van hoever het water kwam tijdens de Sint-Elisabethsvloed. De wandelroute loopt onder meer door Werkendam, Hank, Dussen en Drongelen en langs Nieuwendijk en Meeuwen.

In totaal werden er dertien kandidaturen voor de eretitel ingediend tussen november 2020 en september 2021. Deze zijn door de jury beoordeeld op criteria als ondergrond, landschappelijke schoonheid, bewegwijzering, achtergrondinformatie op websites etc. Een groot aantal routes is ook door juryleden in de praktijk getest. De datum waarop de jury de winnende wandelroute aanwijst, is nog niet bekend.