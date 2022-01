Wijkagenten van Altena waarschuwen voor ‘smishing’

ALTENA • De wijkagenten van gemeente Altena waarschuwen via Instagram voor ‘smishing’. Dit is een vorm van cybercriminaliteit die via sms verstuurd wordt. Het woord smishing komt voort uit phishing en sms. Smishing is een specifieke vorm van phishing, waarbij er wordt gehengeld naar persoonlijke gegevens van mensen.

Het is een vorm van cybercriminaliteit waarbij criminelen een sms naar mensen sturen om te proberen inloggegevens, creditcardinformatie, pincodes of andere persoonlijke gegevens te achterhalen. Hiermee willen ze geld van personen en soms ook van bedrijven stelen.

De politie geeft verschillende tips om ‘smishing’ van gegevens te voorkomen. ‘Reageer nooit op sms’jes met verzoeken om persoonlijke inlogcodes of pincode. Banken, creditcardmaatschappijen en bijvoorbeeld webshops vragen hier nooit om’, meldt de politie. ‘Krijgt u betaalverzoeken van onbekenden, klik deze dan niet aan. Geef nooit zomaar persoonlijke gegevens en vertrouwt u een link niet helemaal, check hem via de website checkjelinkje.nl.’

Verder adviseert de politie om niet te reageren op dergelijke sms-berichten. Ook roept men op om de smishing te melden bij de organisatie onder wiens naam het valse sms-bericht verstuurd werd. ‘Alleen dan kunnen banken en organisaties iets doen aan de valse e-mail die uit naam verstuurd wordt.’