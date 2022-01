Vermiste rottweiler Noor uit Wijk en Aalburg dood teruggevonden

WIJK EN AALBURG • Rottweiler Noor uit Wijk en Aalburg, die sinds vorig jaar juni werd vermist, is woensdagmorgen dood teruggevonden op het terrein van de eigenaar van de hond. Dat laat het landelijke zoekteam ‘Waar is onze Angel’ weten via Facebook.

Lange tijd werd aangenomen dat de 2-jarige teef was gestolen, maar dat blijkt dus niet te kloppen. De baasjes hebben hun hond vanmorgen zelf teruggevonden.

Na de vermissing in juni werd er druk gezocht naar het dier. ‘Waar is onze Angel’ werd ingeschakeld en ook zijn er meerdere speurhonden ingezet om te speuren op en rond het erf van de boerderij in de Wijk en Aalburgse polder. De speurhonden volgden een route van het erf af, voor het woonhuis langs en daar stopt het spoor ineens. De rest van het erf werd daarna goed doorzocht door de speurhonden, maar op geen enkele plek vonden de honden Noor.