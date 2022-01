Defensie oefent met twee Apache-gevechtshelikopters in en rondom gemeente Altena

ALTENA • Vliegers van de luchtmacht oefenen dagelijks om hun vaardigheden op peil te houden. Deze week worden er met twee Apache-gevechtshelikopters militaire oefeningen in Altena en de Bommelerwaard gehouden, op 18, 19 en 20 januari.

Tijdens de training wordt de grond- en luchtsamenwerking en het leveren van luchtsteun aan grondtroepen geoefend. De helikopters oefenen zowel overdag als in de avond het aanvallen van gesimuleerde doelen. De Apaches, die zijn gestationeerd op DHC Vliegbasis Gilze-Rijen, mogen tot uiterlijk 23.00 uur oefenen met avondvluchten.

Laagvliegen kan hinder veroorzaken voor mensen die onder of in de buurt van laagvliegroutes en -gebieden wonen. Daarom houdt gemeente bij nieuw te bouwen woningen rekening met geluidszonering, dat is de hoeveelheid geluid per gebied. Ook wordt rekening gehouden met de hoogte van nieuwe gebouwen. Bestaande woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen hebben binnen een bepaald deel van de geluidszone geluidswerende voorzieningen gekregen.