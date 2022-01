Ruimere jas voor de Almgaard en Hoppas Kinderopvang

ALMKERK • Het was maandagmorgen in Almkerk om negen uur een heuglijk moment voor de openbare basisschool de Almgaard en Hoppas Kinderopvang. Samen vierden ze het feit dat ze eindelijk in een ruimere jas zijn komen te zitten. Wethouder Shah Sheikkariem van de gemeente Altena was al vroeg opgestaan om als symbolische opening een lint door te knippen.

In de kerstvakantie zijn er vier nieuwe units geplaatst waar nu drie groepen van de Almgaard les in krijgen en waar ook een babygroep van Hoppas domicilie heeft gekregen. De extra ruimte is hoognodig, vertelt Marloes van der Meijden, directeur van de Almgaard. Het aantal leerlingen van de school is sinds 2016 verdrievoudigd. “Wij zitten natuurlijk al lang te wachten op meer ruimte maar het duurt nog een poos voordat de brede school er is. We barsten uit onze voegen en dat is ook het geval bij Hoppas. Met de vier extra units hebben we het nu mooi opgevangen.”

Het bijplaatsen van de grotere en luxe units op het schoolplein van de Almgaard is een noodoplossing totdat de nieuwe brede school er is. Volgens wethouder Sheikkariem duurt het nog wel tot 2025 voordat de nieuwbouw, waar ook basisschool d’Uylenborch in ondergebracht wordt, gerealiseerd is. “Eerder zullen we wel niet halen. Er moet nog heel veel gebeuren met betrekking tot het omgevingsplan. Ook de verkeersveiligheid krijgt veel aandacht en we willen het gelijk goed doen natuurlijk”, aldus de wethouder. De nieuwe brede school komt op de huidige locatie van zalencentrum ’t Verlaat.

Met de extra units is Hoppas Kinderopvang ook geweldig geholpen. “We hadden een grote wachtlijst en die is hiermee nu helemaal opgeschoond. We zijn er heel blij mee en ook de ouders natuurlijk”, aldus Cor Overduin, directielid van Hoppas. Hoppas verhuist te zijner tijd ook mee naar de nieuwe locatie. “Als zo dadelijk ons huidige gebouw afgebroken wordt, zullen we tijdelijk helemaal verhuizen naar hier. Er komt dan op de huidige units nog een extra laag units”, legt Overduin uit.