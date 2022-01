GGD Zuid-Holland Zuid biedt boosterprik zonder afspraak aan

REGIO • Bij de GGD Zuid-Holland Zuid kan vanaf volgende week op een drietal locaties ook een boosterprik worden gehaald, zonder dat er van tevoren een afspraak gemaakt hoeft te worden. Op de priklocaties in Gorinchem, Dordrecht en Puttershoek geldt er vanaf maandag 17 januari een vrije inloop.

Prikken zonder afspraak kan van maandag tot en met zaterdag van 15.00 tot 19.00 uur en op zondag van 08.00 tot 13.00 uur. De vrije inloop geldt zowel voor de eerste, tweede als de boosterprik. GGD Zuid-Holland Zuid heeft besloten tot een vrije inloop, omdat het aantal afspraken dat wordt gemaakt afneemt.

Om in aanmerking te komen voor de booster moet iedereen aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het minimaal drie maanden geleden zijn dat men voor de laatste keer gevaccineerd of positief getest is op corona. Ook moet men minimaal 18 jaar oud zijn. De boostervaccinatie is met een mRNA-vaccin, Pfizer of Moderna. Er kan niet voor een vaccin gekozen worden.