De Makelaars van Altena: ‘Woningmarkt zal niet snel veranderen’

ALTENA • De huizenmarkt is al een poos oververhit. Het boord TE KOOP staat tegenwoordig maar heel kort in de tuin. De meeste huizen gaan voor ver boven de vraagprijs van de hand. De starter staat in veel gevallen buitenspel. En ook voor senioren is de spoeling flinterdun. Een gesprek met makelaar Geert Leijendekker leert dat we voorlopig maar moeten leven met deze situatie.

Leijendekker van De Makelaars van Altena durft richting toekomst geen enkele belofte te doen. “Ik weet het echt niet”, klinkt het kort en krachtig. Hij voorziet in ieder geval nog geen snelle afkoeling. “Ik weet niet wat ik de komende tijd moet verwachten. Ik durf echt geen voorspelling te doen hoe het zich verder ontwikkelt.” Het jaar 2021 zal bij de makelaars als best hectisch de boeken ingaan.

Ook het familiebedrijf waar Leijendekker deel van uitmaakt, met vestigingen in Woudrichem, Wijk en Aalburg en Sprang-Capelle, zag net als al haar collega’s in de voorbije jaargang ‘het overbieden’ steeds meer gemeengoed worden. “Tien tot twintig procent boven de vraagprijs is geen uitzondering”, stelt Leijendekker. Van overbieden zal ook de komende tijd sprake blijven, denkt Leijendekker. “En dan wordt het vooral voor een starter heel moeilijk.” Er zijn allerlei oorzaken die de prijzen van de huizen zo onrealistisch omhoog stuwen. De woningkrapte is natuurlijk dè grote stoorzender maar ook de economie, de lage hypotheekrente en nu ook corona zijn factoren die de prijzen opstuwen.

De interesse van buiten de gemeentegrens van Altena is ook nog een bestanddeel van de opstuwing, weet Leijendekker als geen ander. “Er is heel veel interesse van mensen uit de Randstad die zelf daar voor hun eigen huis de hoofdprijs krijgen en dat drijft de prijs ook op. Voor de verkoper heel positief maar voor een starter uiterst lastig. Je ziet soms een starter drie of vier keer voorbij komen. Die slaagt er maar niet in een huis te kopen. Dat is heel zuur. Door corona explodeerde het nog meer.” Het is een paar jaar geleden dat voor het eerst het overbieden in Altena voet aan wal kreeg, herinnert Leijendekker. Nu is het praktisch een vast gegeven.

De huidige situatie op de woningmarkt staat in schril contrast met de periode van pakweg 2008/2016. “Dat waren zware jaren. Toen gingen er veel huizen ver onder de vraagprijs van de hand. Nu zien we dus het omgekeerde.” Natuurlijk zijn er mensen die hun huis graag bijvoorbeeld aan iemand uit het dorp willen verkopen tegen een schappelijke prijs. Toch proberen anderen er garen bij te spinnen en verkopen het aan de hoogste bieder. “Als makelaar kun je daar niets aan doen want je bent er voor de verkoper”, verduidelijkt Leijendekker.

De hoop voor de inwoners in Altena is nu gevestigd op een aantal nieuwbouwprojecten die op de rol staan. Hoop dus voor starters en doorstromers. Ook voor die laatste groep is er weinig aanbod. In ondermeer Werkendam, Wijk en Aalburg, Genderen, Rijswijk, Uitwijk en Woudrichem gaat er binnen nu en een aantal jaren flink gebouwd worden en kan het tij een beetje gekeerd worden.

Leijendekker is er blij mee dat er zodoende meer mogelijkheden komen. Ingrediënten als een starterslening en opkoopbescherming moeten de inwoners van Altena meehelpen hier te blijven wonen. “Ik vind het ook een goede zaak dat geprobeerd wordt dat eigen inwoners eerst aan bod komen”, stelt Geert Leijendekker tot slot.