‘Billen knijpen’ als school open gaat: ‘We hadden voor de sluiting veel besmettingen’

ALTENA • Maandag zijn de basisscholen na drie weken weer open. Na de verlengde kerstvakantie heerst opluchting bij het onderwijzend personeel, maar ook bezorgdheid over mogelijke besmettingen bij leraren en leerlingen. Op sommige scholen moesten voor de kerstvakantie al enkele schoolklassen in quarantaine.

Lenard Huijzer is sinds drie jaar directeur op de Henri Dunantschool in Wijk en Aalburg, een school met 150 leerlingen. “Ook voor de sluiting van de school hadden we al veel maatregelen genomen en die blijven straks ook. Zo houden we groepen zoveel mogelijk gescheiden, zo hebben alle klassen een eigen ingang en hebben we looplijnen naar de WC’s. Leerlingen mogen ook niet verder de school in dan alleen hun eigen lokaal. Verder spelen ze allemaal apart buiten”. Voor leerlingen vanaf groep zes worden zelftesten uitgedeeld, ook zijn mondkapjes met het logo van de school uitgedeeld. ‘’Negentig procent van de leerlingen draagt de mondkapjes in de school.”

Voorafgaand aan de opening heeft Huijzer al de nodige telefoontjes ontvangen van leerlingen die in quarantaine moeten vanwege een corona besmetting in het gezin. “Met die besmettingen zijn we in december ook geëindigd, in de een na laatste week voor de sluiting hebben we groep zes naar huis moeten sturen. De leerkracht heeft vervolgens vanuit huis online les gegeven. We konden leerlingen toen ook geen noodopvang bieden.” Ook enkele leerkrachten werden besmet, lesuitval kon worden voorkomen doordat collega’s konden invallen. Goed ventileren op de Henri Dunant school is alleen mogelijk door de ramen open te zetten. “Het heeft niet zoveel zin daar nog alternatieven voor te zoeken, volgend schooljaar gaat de school plat.” Volgens planning maakt de school vanaf mei 2023 gebruik van een tijdelijke locatie. De nieuwe school wordt op dezelfde plek gebouwd.

Hennie Schermers, directeur op de basisscholen de Uylenborch in Almkerk en de Verrekijker in Waardhuizen, vindt de heropening van de scholen spannend. “We hadden voor de sluiting veel besmettingen, maar fysiek onderwijs is echter veel beter voor de leerlingen. Vooral voor groep drie als kinderen leren lezen. Als dat niet goed gaat, heb je daar de rest van je leven last van. Ook groep acht is kwetsbaar, die wil je goed voorbereiden op de Cito toets. Ook mentaal is het nadelig voor kinderen.” Maar het wordt wel ‘billen knijpen’ de komende tijd, zo is haar verwachting. “Voor de sluiting hadden we al strenge maatregelen met gescheiden groepen en verschillende school ingangen. Mondkapjes en testen vanaf groep zes heeft zeker geholpen, maar uit de testen kwamen helaas ook veel besmettingen naar voren. Op 100 leerlingen in groep 6, 7, 8 hadden we vier besmettingen”.

Naast leerlingen raakten ook leerkrachten besmet. “Drie collega’s hadden een positieve test, een van hen denkt dat ze de besmetting opliep tijdens een cursus in Gorinchem, maar we hadden ook een juf in een klas met meerdere besmettingen”. In totaal werden op de Uylenborch in vier groepen leerlingen positief getest op corona. Groep vier werd naar huis gestuurd en kreeg online les zo om verdere besmettingen te voorkomen. Tijdens die weken had Schermers een ‘hotline’ met de GGD. “Ik werd zelfs tijdens een paardrijwedstrijd gebeld. Dit is voor de school echt een enorme klus en ik heb heel veel waardering voor alle leerkrachten.”

Op de Verrekijker in Waardhuizen was quarantaine niet nodig, al telde de school wel enkele besmettingen. Die school heeft ook een goed ventilatiesysteem sinds de renovatie van drie jaar geleden. De Uylenborch is een oudere school, daar wordt geventileerd met open ramen tijdens de schooldagen en mogen leerlingen desnoods een jas aan in de klas.

Leerkracht Annelles van Leeuwen van het Kompas in Werkendam laat weten dat alle maatregelen gehandhaafd blijven, zo mogen ouders niet naar binnen en houden ze anderhalve meter afstand in de school. Toch kon dat niet verhinderen dat zes leerkrachten corona kregen, bij de leerlingen viel het mee en hoefden geen klassen in quarantaine. “We zijn allemaal heel blij dat we weer open kunnen, dat is echt het beste voor de kinderen.”