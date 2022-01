Gemeente zoekt namen voor fietspaden en roept inwoners op om mee te denken

ALTENA • Gemeente Altena roept inwoners op om mee te denken over namen voor een aantal fietspaden. Deze paden liggen niet direct langs een bestaande weg, maar in geval van calamiteit is het belangrijk dat er een locatie aangeduid kan worden voor hulpdiensten.

De paden waar het om gaat zijn het pad tussen Raai en Buitendijk en het pad tussen Aakvlaaiweg en Oranjepolderweg in Hank, het fietspad tussen Loswal en Veerweg in Dussen en de weg tussen Veerweg en Waarderweg in Dussen, Meeuwen en Drongelen.

Ook worden er namen gezocht voor de weg tussen de Kruisstraat en Tol in Drongelen, het pad tussen de Heusdensebrug en Maasdijk in Wijk en Aalburg en het fietspad tussen Maasdijk en Wilhelminasluis in Rijswijk, Giessen en Andel. Naamsuggesties voor deze paden kunnen tot 14 februari 2022 naar naamgeving@gemeentealtena.nl worden gestuurd. Per post sturen kan ook, ter attentie van Gemeente Altena, Commissie naamgeving, Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk.

De gemeentelijke commissie naamgeving openbare ruimte, onderzoekt en overweegt de ingezonden suggesties. Daarbij houdt de commissie zich aan de vastgestelde beleidsregels voor naamgeving en nummering openbare ruimte. Daarna brengen zij een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders.

Voor straatnamen en namen van fietspaden gelden bepaalde richtlijnen. Zo mag de naam maximaal 24 tekens lang zijn, moet het goed uitspreekbaar en niet moeilijk te schrijven zijn en mogen namen ook niet zijn afgeleid van namen van bestaande commerciële instellingen of daarmee kunnen worden geassocieerd. Alle overige richtlijnen zijn te vinden op de website van de gemeente.