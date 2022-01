Ondernemersvereniging Aalburg stuurt brandbrief naar gemeente Altena

ALTENA • Ondernemersvereniging Aalburg heeft een brandbrief gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders. In de brief wordt een oproep aan de gemeente Altena gedaan, om in Den Haag te bepleiten dat ook de ‘niet-essentiële’ winkels weer op een veilige manier open kunnen. Gemeente Altena heeft als reactie daarop een open brief aan premier Mark Rutte gestuurd.

‘De huidige lockdown heeft de winkeliers wederom hardgeraakt. En dan met name de zogenoemde niet-essentiële winkeliers. ( Rare naam eigenlijk, want je zult maar op een eerlijke manier je dagelijkse brood proberen te verdienen en vervolgens als niet -essentieel worden beschouwd terwijl je wel jaar in jaar uit je steentje bijdraagt via de afdracht van belasting)’, schrijft de ondernemersvereniging in de brief.

Men brengt in de brief aan het licht dat de steunpakketten voor ondernemers niet voldoen. ‘Er wordt geroepen van, ja maar je krijgt toch steun uit één of ander steunpakket. Helaas zijn er maar weinig ondernemers die hier tevreden over zijn. Vrijwel iedereen die moet sluiten komt er aan tekort en er is altijd wel één of andere voorwaarde waaraan men niet voldoet zodat men te weinig of helemaal niets ontvangt. Hier kun je niet meer spreken over ondernemersrisico. De winkelier moet zijn winkel sluiten in het kader van het algemeen belang. Hier hoort hij/zij adequaat voor gecompenseerd te worden, maar dat is nu niet het geval.’

De ondernemersvereniging stelt begrip te hebben voor de situatie, maar niet voor de wijze waarop met winkeliers wordt omgegaan. ‘Wij begrijpen dat er wel degelijk wat aan de hand is en we zijn absoluut geen corona-ontkenners, maar nu word de rekening wel heel erg eenzijdig bij bepaalde ondernemers neergelegd die daarvan veel schade, maar veel erger nog; persoonlijk onrecht, ervaren.’

Ondernemersvereniging Aalburg kondigt aan dat veel leden hun winkel aanstaande zaterdag zullen openen, indien er vrijdag geen verlichtende maatregelen worden afgekondigd. ‘Dat zal niet alleen in onze regio zijn, maar landelijk zullen winkels, kappers en horeca die nu een verbod hebben uit protest open gaan.’

Ook doet de vereniging nog een oproep aan de gemeente Altena. ‘Wij als Ondernemersvereniging Aalburg begrijpen de noodsituatie waarin de niet-essentiële winkeliers verkeren en willen vragen of u als gemeente in Den Haag wil bepleiten dat ook de niet-essentiële winkels weer op een veilige manier open kunnen. Daarnaast willen wij aan u vragen om als lokale overheid in deze geen toezicht/handhaving wilt sturen, maar een hulpverlener met een luisterend oor en een helpende hand wilt reiken aan die ondernemers die het heel zwaar hebben.’

Als reactie op de brandbrief van de ondernemersvereniging heeft het college een brief aan het adres van premier Mark Rutte gestuurd. ‘Wij doen als Gemeente Altena de oproep om veilig winkelen in álle winkels toe te staan, zoals dat ook in het verleden al met succes werd toegepast. Dit zou eventueel kunnen door middel van ‘winkelen op afspraak’. In de winkels is het dan verplicht de 1,5 meter afstand te bewaren en een mondkapje te dragen. Zo kunnen onze winkeliers toch ondernemen en kan de consument op een veilige manier winkelen’, zo luidt de oproep van gemeente Altena.

‘Voor de langere termijn is er een hoopgevend en duurzaam perspectief nodig’, schrijft men verder. ‘We begrijpen de maatregelen om corona onder controle te krijgen en de schadelijke effecten te minimaliseren. In dit nieuwe perspectief hopen we op een synergie, waarbij onze inwoners veilig hun inkopen kunnen doen, ondernemers hun zaak draaiende kunnen houden en vooral de leefbaarheid in onze centra en dorpen op langere termijn in stand wordt gehouden. Dit is van groot belang voor alle ondernemers in onze gemeente, van horeca tot kappers, van de culturele sector tot andere dienstverleners en tal van andere activiteiten in onze kernen en dorpen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena doet daarom een dringende oproep op u om op korte termijn het winkelen in de niet-essentiële sector mogelijk te maken en wij verzoeken u een hoopgevend, duurzaam perspectief te bieden voor onze samenleving.’