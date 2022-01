Winkeliers in Altena maken statement: ‘Wij gaan massaal open’

ALTENA • Steeds meer ‘niet-essentiële’ winkels in Altena kondigen aan om op zaterdag 15 januari hun deuren te openen. Daarmee geven ze gehoor aan de oproep om te protesteren tegen de verplichte winkelsluiting, als gevolg van de lockdown. Ondernemersvereniging Aalburg deed eerder al een oproep aan de gemeente Altena, om in Den Haag te bepleiten dat ook de ‘niet-essentiële’ winkels weer op een veilige manier open kunnen.

Ook vroegen zij de gemeente om als lokale overheid geen toezicht of handhaving te sturen wanneer winkels toch openen, maar een hulpverlener met een luisterend oor en een helpende hand te reiken aan de ondernemers die het zwaar hebben. Als reactie op de brandbrief die de ondernemersvereniging het college stuurde, heeft de gemeente zich in een schrijven tot premier Mark Rutte gericht.

In de brief doet de gemeente de oproep om de zogenaamde ‘niet-essentiële’ winkels op een veilige manier te openen. ‘Wij doen als Gemeente Altena de oproep om veilig winkelen in álle winkels toe te staan, zoals dat ook in het verleden al met succes werd toegepast. Dit zou eventueel kunnen door middel van ‘winkelen op afspraak’. In de winkels is het dan verplicht de 1,5 meter afstand te bewaren en een mondkapje te dragen. Zo kunnen onze winkeliers toch ondernemen en kan de consument op een veilige manier winkelen.’

Naar alle waarschijnlijkheid zal vrijdag op de persconferentie ook worden aangekondigd dat er weer op afspraak gewinkeld mag worden. Voor veel ondernemers biedt dit echter geen soelaas, waardoor verschillende winkels aangekondigd hebben volledig open te gaan. Hart van Aalburg, de winkeliersvereniging van Wijk en Aalburg, laat in een post op Facebook weten dat de winkels zaterdag weer open zullen zijn. ‘Uiteraard hanteren we juiste maatregelen, maar heeft iedereen bij deze een afspraak met ons’, schrijft men. Er wordt gevraagd of inwoners de winkeliers willen komen steunen. ‘Wij ontvangen je met de spreekwoordelijke open armen.’

Via de Facebook-pagina Altena Open maken ook verschillende ondernemers bekend hun zaak weer te openen. De pagina werd woensdagavond opgericht en heeft inmiddels al meer dan 600 volgers.