Wereldprimeur in kerk van Uitwijk: uitvoering Tocattas van José de Herrando

UITWIJK • Op zaterdagavond 15 januari aanstaande kunnen liefhebbers van klassieke muziek online genieten van een live concert in de kerk van Uitwijk.

David Alonso-Molina (viool) en Carlos Leal Cardín (Cello) van het internationale ensemble Academia de los Nocturnos voeren voor het eerst een aantal Tocattas uit van de Spaanse componist José de Herrando (1720-1763).

Het concert is vanaf 20.00 uur te beluisteren via een link op de homepagina van de Protestantse gemeente Uitwijk en Waardhuizen, waar ook meer informatie over het programma, de musici en de componist te vinden is. Het concert is gratis te beluisteren. Een vrijwillige bijdrage wordt echter zeer op prijs gesteld. Het bankrekeningnummer is eveneens op de website te vinden.