Riveer stopt met verkoop van papieren rittenkaarten aan boord

REGIO • Per 1 februari stopt veerdienst Riveer met de verkoop van papieren meerrittenkaarten aan boord. Daarna kunnen alleen nog een 10-rittenkaart voor de voet- en fietsveren, of 25-rittenkaart voor de autoveren via de Riveer-app of website worden gekocht.

Papieren meerrittenkaart die zijn aangekocht tussen 1 januari 2019 en 1 februari 2022, zijn alleen in 2022 nog te gebruiken. Daarna zijn papieren meerrittenkaarten die aan boord gekocht niet meer geldig. Losse tickets en dagkaarten zullen nog wel aan boord verkrijgbaar zijn, deze kunnen alleen met pin afgerekend worden.



Meerrittenkaart die via de website worden gekocht kunnen als PDF naar een mailbox worden gestuurd, waarna de tickets geprint kunnen worden. De tickets kunnen ook gescand worden vanaf een mobiele telefoon of tablet.

Riveer heeft de weg naar volledig digitaal betalen in 2019 al ingezet, nadat digitale tickets goedkoper werden dan de tickets die aan boord verkocht werden. Daarnaast is het vanaf de start van de coronacrisis niet meer mogelijk om met contant geld te betalen. Het afschaffen van papieren meerrittenkaarten is een volgende stap in het streven van de veerdienst, naar een volledig cashless betalingssysteem, wat goedkoper, veiliger en duurzamer zou zijn.