Druk op Beatrixziekenhuis nog altijd hoog: ‘Reguliere zorg gaat zoveel mogelijk door’

REGIO • Na een maand van dalende cijfers, stijgen de besmettingscijfers in Nederland weer hard. Deze stijging gaat hand in hand met de verspreiding van de besmettelijkere omikronvariant. Hoewel de druk op het Beatrixziekenhuis minder hoog is dan tijdens de de vierde coronagolf, maakt het ziekenhuis zich wel zorgen over de toenemende besmettingen.

‘De druk op ons ziekenhuis is nog steeds hoog, zowel op de corona-afdeling als op de intensive care en de spoedeisende hulp. Gelukkig is het niet meer zo extreem druk als tijdens de vierde coronagolf. Maar ook wij zijn natuurlijk bezorgd over de toename van besmettingen en wat dat betekent voor de ziekenhuizen. We zijn daarom tot in de puntjes voorbereid op een toename van opnames als gevolg van die besmettingen’, laat het ziekenhuis weten.

De reguliere zorg moet ondertussen zoveel mogelijk doorgang vinden. ‘We kijken ondertussen ook iedere dag wat de mogelijkheden zijn, om zo veel mogelijk reguliere operaties en behandelingen weer door te laten gaan. Uiteraard nemen we persoonlijk contact op als een behandeling niet doorgaat. U hoeft ons dus niet te bellen. Als u niets van ons hoort, betekent dat dus dat de afspraak gewoon doorgaat’, meldt het Beatrixziekenhuis.

Men vraagt bezoekers van het ziekenhuis zich zoveel als mogelijk aan de coronaregels te houden. ‘Gaat u op bezoek bij een patiënt dan bent u heel welkom, maar check van tevoren thuis even deze bezoekregels. Draag in het ziekenhuis een mondneusmasker en houd 1,5 meter afstand.’