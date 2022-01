Virtuele tour en live-event bij vmbo Schans in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • “Het is belangrijk dat leerlingen uit groep 8 zich goed kunnen oriënteren op de nieuwe school waar ze straks naartoe gaan. Ze zitten er wel vier jaar of soms langer op school”, vindt Monique Branderhorst. Ze is directeur op vmbo Schans in Sleeuwijk. Door de lockdown en de sluiting van de scholen moest ze samen met haar team op zoek naar alternatieven voor de open dag. Want die stond – en staat eigenlijk nog steeds - gepland op vrijdag 14 januari, de dag dat de huidige maatregelen aflopen.

Monique realiseert zich maar al te goed hoe belangrijk die eerste indruk is. “Al weken maken we vlogs waarin brugklassers vertellen over hun ervaringen bij Schans. Maar met alleen filmpjes kijken, kun je je nieuwe school niet kiezen. Schans vindt het van belang dat toekomstige leerlingen actief op zoek gaan naar de school die bij hen past. Een virtuele tour past bij deze actieve zoektocht. Kinderen kunnen zelf op de laptop of computer de school bekijken en op zoek gaan naar antwoorden op hun vragen”.

Challenge

Toekomstige leerlingen en hun ouders kunnen met de virtuele tour door de school lopen. Schans opent letterlijk elke deur voor ze. In bijna elk lokaal kunnen ze een filmpje aanklikken waarin een leerling of een docent iets vertelt over de ruimte en het vak. “Maar we hebben in de virtuele tour ook een challenge verwerkt”, vertelt Monique enthousiast. “In sommige ruimtes zijn broodtrommels in de kleur van Schans te zien. De ene staat verdekt opgesteld, maar sommige rode broodtrommels staan ook gewoon duidelijk zichtbaar op een tafel. We dagen toekomstige leerlingen uit om ons een mail te sturen met daarin het aantal en de exacte locaties van de broodtrommels en voor de winnaars hebben we leuke prijzen.”

Live-event

De virtuele tour staat al online op de website van Schans en wordt in aanloop naar het live-event op 14 januari nog iedere dag uitgebreid. Het loont dus zeker om de virtuele tour vaker te doorlopen. “We bouwen als het ware toe naar het live-event. Tijdens het live-event dat op 14 januari om 16.00 uur via YouTube te zien is, laten we de dingen zien die we normaal op de open dag laten zien. Ook nu kiezen we bewust voor een heel afwisselend programma, met brugklassers die vertellen over hun eerste ervaringen bij Schans, docenten die een leuke quiz verzorgen, maar ook met TikTok-dansjes en met een beetje geluk zit er ook een aflevering Koken Met Sterren in”, legt Monique uit. Het event wordt opgenomen en is dus later ook nog terug te kijken.

VIP-rondleiding

“En willen de leerlingen na het zien van het live-event écht voelen, proeven, ruiken en ervaren hoe het er bij ons op school aan toegaat, dan nodig ik ze graag uit om met hun ouders een VIP-rondleiding te volgen. Met kleine groepjes kunnen we dan door de school lopen en extra informatie geven. Want de echte indruk krijg je toch live.”