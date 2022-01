Jezus Leeft maakt kandidatenlijst bekend voor gemeenteraadsverkiezingen

ALTENA • Ook dit jaar doet de partij Jezus Leeft weer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Altena. De partij werd in 2013 opgericht en deed in 2014 mee aan de verkiezingen in de (voormalige) gemeenten Werkendam en Woudrichem. In 2018 deed men een gooi naar een plek in de gemeenteraad van Altena, maar toen wist de partij geen zetel te bemachtigen.

Met Johan de Vos uit Andel als lijsttrekker, gaat Jezus Leeft dit jaar opnieuw proberen in de gemeenteraad van Altena te komen. C.H. van Breugel (Giessen), R. van Ooijen (Sleeuwijk), A.C. Meijer (Sleeuwijk), E. van Ooijen (Dussen) en A.S.B.H. van Oijen (Dussen) zijn de overige kandidaten op de verkiezingslijst.

Voor de aankomende verkiezingen heeft de partij ook een uitgebreid verkiezingsprogramma opgesteld. De missie van Jezus Leeft is om in Nederland, dus ook in Gemeente Altena, meer mensen te bereiken met de boodschap om Jezus te volgen. ‘Dit gedachtegoed kan in veel thema’s worden verwerkt. Ook op overige thema’s geeft Jezus Leeft de visie voor een beter Altena’, zo is te lezen in het concept-verkiezingsprogramma. ‘Jezus Leeft richt zich op activiteiten die vredestichtend en verbindend zijn voor de samenleving in Altena. Daarnaast willen we de liefde voor onze naaste, gerelateerd aan Gods Woord, zichtbaar laten worden door onze programma-activiteiten.’

In het voorlopige verkiezingsprogramma is onder andere te lezen, dat de partij financiële ondersteuning wil voor armen en daklozen en dat hen een persoonlijk plan voor begeleiding wordt aangeboden. Daarnaast wil de partij geld vrijmaken voor opvanghuizen of voor tijdelijke opvang in gezinnen, voor mensen in een crisis of noodsituatie. Jezus Leeft staat tevens voor aanvullende informatieverstrekking over de bijwerkingen en mogelijke gevolgen van vaccinaties, zodat mensen een voor hen goede keuze kunnen maken. Ook wil de partij respect en verdraagzaamheid voor de gemaakte keuzes benadrukken, ten aanzien van het wel of niet nemen van vaccins.

De partij heeft ook aandacht voor jongerenontmoetingsplekken in de kernen, zakelijke bijstand voor ZZP en MKB bedrijven, wonen, criminaliteit, milieu en gezondheid. Een ander belangrijk punt uit het verkiezingsprogramma is het behouden van de Zondagswet, een onderdeel van de Nederlandse wetgeving waarin de zondagsrust geregeld wordt.