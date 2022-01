Opnieuw minder autobranden tijdens jaarwisseling: Noord-Brabant noteert forste daling

REGIO • Lockdownmaatregelen en het vuurwerkverbod lijken ook tijdens de afgelopen jaarwisseling tot minder autobranden te hebben geleid. Dat concludeert verzekeraar Univé op basis van onderzoek in samenwerking met Alarmeringen.nl. Met bijna 40 procent minder meldingen bleef het aantal getroffen auto’s in Noord-Brabant dit jaar ‘beperkt’ tot dertig, wat bijdraagt aan het beeld van een relatief rustige jaarwisseling in de provincie. Ook Altena beleefde een relatief rustige jaarwisseling.

In de nacht van 31 december 2021 op 1 januari 2022 werden 289 meldingen gedaan van een autobrand, 45 minder dan vorig jaar. Vanwege de grootste autodichtheid is het volgens Univé niet verrassend dat de meeste autobranden vanuit het westen van het land werden gemeld. Zuid-Holland vindt zichzelf ondanks een daling van het aantal meldingen van 28,5 procent ook dit jaar weer terug als koploper in het overzicht. Met het totaal van 88 noteerde de provincie zelfs net iets meer dan Utrecht (48) en Noord-Holland (38), waar de brandweer dit jaar juist vaker uitrukte voor een in brand gestoken auto.

Friesland noteerde met twaalf autobranden eveneens een stijging (vier meer), terwijl met dertien gevallen in Groningen bijna sprake was van een verdubbeling (zes meer) ten opzichte van vorig jaar. In het noorden daalde daarentegen in Drenthe het aantal voertuigen dat vlamvatte aanzienlijk. Tegenover zestien auto’s vorig jaar, had de Drentse brandweer deze jaarwisseling zorgen over ‘slechts’ zes in brand gestoken exemplaren.

Ook in het oosten van het land liepen de schadeposten terug waar het gaat om autobranden. Volgens Univé kwamen de tien meldingen vanuit Overijssel neer op een halvering ten opzichte van vorig jaar en lag het aantal in Gelderland met 26 ruim een kwart lager. De minste schade werd ten slotte gemeten in Flevoland, waar het aantal van drie meldingen het laagst uitviel.

‘Dat over het geheel de schade opnieuw beperkt is gebleven, is hoopvol’, stelt Johan Van den Neste, directeur van Univé Schade. ‘Maar dat er elk jaar nog steeds mensen zijn die de feestvreugde rondom de jaarwisseling aangrijpen om dit soort vandalisme te plegen is onacceptabel. We stellen daarom alles in het werk om de gevolgschade hiervan op de daders te verhalen en ook als sector en maatschappij moeten we daar stappen in maken.’