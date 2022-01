Riveer hervat reguliere dienstregeling op alle veren

GORINCHEM/REGIO • Vanaf maandag 10 januari zal Riveer weer geheel overgaan op de reguliere dienstregeling. Dit betekent dat alle veerponten zowel in de spits als in de daluren weer gaan varen zoals iedereen gewend is. Hiermee anticipeert Riveer op de heropening van de scholen na de kerstvakantie.

Na het besluit om de basis- en middelbare scholen weer te openen, zal het ook weer drukker worden op de diverse veren. Vele middelbare scholieren zijn afhankelijk van een veerpont op hun route. De lockdown van onder andere horeca, winkels en musea blijft tot in ieder geval 14 januari wel van kracht. Mochten de landelijke maatregelen hierna toch weer strenger worden, dan zal Riveer hier wederom op moeten reageren.

Aan boord worden de maatregelen die bijdragen aan een veilige omgeving in acht genomen en zijn reizigers verplicht om de regels, zoals het dragen van een mondkapje, in acht nemen.

De dienstregeling is te vinden in de reisplanner op de website en in de Riveer app.