Tuinclub Altena bestaat 25 jaar: ‘We delen dezelfde passie’

ALMKERK • “We zijn een gemengd gezelschap, maar we delen allemaal de passie voor wat groeit en bloeit. Op de tuinclub ontmoeten we elkaar, kijken in elkaars tuinen en we delen onze kennis,” vertelt Sjaak Kant, voorzitter van de jubilerende tuinclub. “Dat is zo mooi”, vult Anja van Vijven aan, ze is al enkele jaren secretaris van de tuinclub. “De interesse voor wat groeit en bloeit gaat verder dan het eigen tuinhekje.”

Divers

Iedereen heeft weer een ander soort tuin. De één een met stenen afgebakende tuin, de ander heeft een halve hectare. Bij sommigen is het een keurig aangeharkt tuintje, bij een ander is het een groene wildernis. Maar we delen allemaal de passie van tuinieren.” zegt Kant. Vijven benadrukt, dat de interesse verder gaat dan het eigen tuinhekje; “We hebben ook een lezing over vergeten groente of paddenstoelen. Er is een brede interesse.”

Uniek

Met elkaar vertellen ze enthousiast over wat de tuinclub uniek maakt. “Veel tuinclubs zijn landelijke organisaties, met regionale afdelingen. Wij zijn echt een regionale club, alle leden komen uit de gemeente Altena of uit omliggende dorpen.” Kant lacht: “Sinds drie jaar hebben we een gemeente Altena, maar wij zijn al 25 jaar Altena.” Wat voor hen de tuinclub uniek maakt is dat er korte lijnen zijn. Als leden met ideeën komen, wordt er altijd gekeken wat uitvoerbaar is. Het is informeel en vooral het sociale aspect van elkaar ontmoeten en samen kennis delen is het belangrijkste.

Een uitje

“Het sociale aspect, was voor mij ook de reden om bij de tuinclub te gaan,” vertelt Joop Schouten, lid van de tuinclub en penningmeester binnen het bestuur. “Dat maakt het voor mij ook zo bijzonder. In veel verenigingen zie je vaak groepsvorming, maar dat is binnen de tuinclub niet het geval. Je leert van elkaar en kunt ideeën opdoen voor je eigen tuin. Het leukste vind ik de open tuin momenten, als je bij andere leden in de tuin gaat kijken. Heerlijk even rondkijken, rondlopen en ideeën opdoen. Dat vind ik echt een uitje!” Vijven vult aan: “Mooi he, want daardoor ga je ook anders naar je eigen tuin kijken. Mensen stellen vragen, geven hun feedback en daardoor ga je ook zelf anders naar je eigen tuin kijken. En het mooie is, dat op die momenten ook plantjes en stekjes weer verhuizen naar een ander, zo bestuiven we elkaars tuinen.” Vijven vertelt dat zij jaren geleden met dezelfde intentie lid werd van de tuinclub. “Ik had een drukke baan en dacht er is meer dan werk. Ik had een ruime tuin en van een vrouw uit de straat kreeg ik vaak tips. Ik was verbaasd over haar kennis, maar dan zei ze; ‘Ik weet dit niet van mezelf, dit heb ik uit de tuinclub’.”

Gelderse roos

Over de vraag welk plantje het beste te vergelijken is met hun tuinclub, hoeft Kant niet na te denken. “De Gelderse Roos. Die bloeit fantastisch mooi met zijn witte bloemen in het voorjaar, dat is ook de tijd dat wij als tuinclub het meest bloeien en genieten. In de zomer heeft hij een mooi groen blad en is even in rust, eigenlijk net als bij de tuinclub. In de zomer zijn er weinig activiteiten. In de herfst heeft hij een prachtig najaarskleed aan en zijn de kleuren mooi. Juist ook in dat seizoen luisteren we als club naar de veelkleurigheid van onderwerpen in interessante lezingen. Elk seizoen brengt iets moois en dat brengt onze tuinclub ook.”

Verveeld nooit

“Een tuin verveeld nooit,” zegt Vijven. “Het maakt je hoofd leeg.” Kant vult aan: “Of je met je handen in de grond zit te wroeten, of als je erin zit en rustig rondkijkt. Elke keer leer je weer”, stelt ze. “Het is zo leuk om zelf bezig te zijn in de tuin,” vertelt Schouten, “Je kunt een tuinarchitect bellen, die maakt een plan en plant je tuin in één keer vol. Maar het is zo leuk om het zelf te doen. Je tuin hoeft niet groot te zijn, als het maar een afspiegeling van jezelf is.”

In december 1996 werd het initiatief genomen voor een tuinclub. Een initiatief wat in de regio met enthousiasme werd ontvangen. Afgelopen periode vierden ze als tuinclub hun zilveren jubileum. De corona maatregelen gaven geen mogelijkheid voor een jubileumfeest, maar samen met de leden werden wel de bloemetjes buitengezet. Alle leden ontvingen thuis een bloemetje.