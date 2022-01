Drukke jaarwisseling voor hulpdiensten in Altena: niet gehinderd bij werk

ALTENA • De jaarwisseling in Altena is zoals verwacht druk verlopen voor de hulpdiensten. Voor zover bekend zijn er vannacht in de gemeente tien sloopauto’s en één caravan in brand gestoken. Oudjaarsavond begon rustig, maar na 01.00 uur kwamen er diverse meldingen binnen bij de hulpdiensten over brandjes die gesticht werden.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant geeft te kennen, dat de meldkamer in totaal 160 brandweeruitrukken registreerde. Vorig jaar waren dat er 204, aanzienlijk meer dan dit jaar. De schade aan (gemeentelijke) eigendommen wordt in de komende periode geïnventariseerd. De brandweer, politie, medewerkers van de gemeente en het takelbedrijf zijn niet gehinderd bij hun werk. Dat laat de gemeente zaterdagmorgen weten.

“Er is géén agressie of geweld tegen brandweerpersoneel gemeld in onze regio tijdens de jaarwisseling. De ervaring leert wel dat de komende uren en dagen nog meldingen en/of aangiften kunnen volgen”, voegt veiligheidsregio Midden- en West-Brabant daaraan toe.

Dit jaar hebben 220 inwoners een melding gedaan voor het stoken van een vuurtje in een ton van maximaal 200 liter. Dat is beduidend meer dan afgelopen jaar, toen deze melding voor het eerst werd ingesteld. Deze melding geeft inwoners de mogelijkheid om, onder voorwaarden, op een veilige en verantwoorde manier het nieuwe jaar met een vuurtje in te luiden.

“Het melden van deze stooktonnen is een goed voorbeeld hoe we samen om moeten gaan met gebruiken tijdens de jaarwisseling”, stelt burgemeester Egbert Lichtenberg. “In Altena is het stoken van een vuurtje en daar met enkele familieleden en vrienden samenkomen, een oud gebruik. Als dit op een veilige manier gebeurt, zonder overlast voor de omgeving en zonder extra kosten voor de gemeenschap, is dat een gebruik dat ik als burgemeester wil steunen. Ook voor grotere vuren zijn constructies af te spreken. Ook die zijn veilig en verantwoord te organiseren. Inwoners die daar interesse in hebben, zijn in de loop van het jaar van harte welkom bij mij aan tafel.”

De burgemeester zag dat veel inwoners van Altena oud en nieuw geheel volgens de coronarichtlijnen hebben gevierd. “Dank daarvoor. Het is een manier van vieren van de jaarwisseling die ik ook gun aan onze hulpverleners en aan onze inwoners die te maken hebben met veel overlast”, vertelt Lichtenberg. “Ik denk dan aan onze vrijwillige brandweerlieden bijvoorbeeld. Maar ook aan de politie, de mensen in de zorg, de medewerkers van de buitendienst die ’s nachts in de weer zijn. Zij zetten zich het hele jaar in voor onze veiligheid en gezondheid en wat zou het een mooi cadeau van ons aan hen zijn als wij hen een jaarwisseling geven die ze samen met hun dierbaren kunnen doorbrengen. Een jaarwisseling waarbij de pieper niet afgaat; een jaarwisseling als volksfeest voor iedereen.”

Theo Weterings, voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, kijkt ook met een tevreden gevoel terug op de jaarwisseling. ”Onze hulpverleners hebben weer hun grote inzet getoond en goed werk geleverd.”