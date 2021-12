Gaby Ermstrang opnieuw in top 20 beste bruidsfotografen van de Benelux

WOUDRICHEM • De Woudrichemse Gaby Ermstrang heeft het in de Masters of Wedding Photography geschopt tot een gedeelde elfde plaats. Dit is de belangrijkste wedstrijd voor bruidsfotografie in de Benelux.

Elk kwartaal kunnen fotografen hun beste foto’s insturen, waarbij er 500 euro prijzengeld klaarligt voor de fotograaf met de meeste awards in het betreffende kwartaal. Aan het eind van het jaar wordt bekeken welke fotografen over het hele jaar het beste hebben gepresteerd.

Ten opzichte van andere fotowedstrijden gaat het hier dus niet om het winnen met een enkele foto, maar om wie er de meeste awards wint gedurende het hele jaar. Hierdoor moeten de fotografen het hele jaar door bewijzen dat ze topkwaliteit kunnen leveren op verschillende bruiloften.

‘Ik kan bijna niet in woorden uitdrukken hoe trots ik ben. Niet alleen op mezelf hoor, maar ook op iedereen die mij de afgelopen twee jaar gesteund heeft en achter mij heeft gestaan, mij wilde als fotograaf en mij de vrije hand gaf met mijn werk’, laat Gaby weten. De Woudrichemse ontving in 2020 voor zeven foto’s een award en eindigde destijds op de vijftiende plaats.