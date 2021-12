Hersenstichting zoekt nieuwe collectanten: ‘Vroeg of laat raakt het ons allemaal’

ALTENA • De Hersenstichting is op zoek naar mensen die willen collecteren voor iedereen met een hersenaandoening. De collecte van de Hersenstichting is in 2022 van 31 januari tot en met 5 februari.

‘1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening’, laat de Hersenstichting weten. ‘Denk daarbij bijvoorbeeld aan dementie, een beroerte, parkinson of hersenletsel na een ongeluk. Het aantal mensen met een hersenaandoening blijft stijgen. En voor de meeste aandoeningen zijn nog geen behandelingen die de aandoening kunnen vertragen of stoppen. Patiënten moeten dus leren omgaan met de zichtbare en onzichtbare gevolgen.’

‘Dit moet stoppen’, stelt de Hersenstichting. ‘Want een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. En vroeg of laat raakt het ons allemaal. Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen.’

Daarbij vraagt de stichting hulp van collectanten. ‘U kunt zelf aangeven waar en hoe lang u wilt collecteren. In een paar uurtjes maakt u het verschil voor die vier miljoen mensen met een hersenaandoening.’

Aanmelden als collectant kan via www.hersenstichting.nl/collecte.