Verkeer staat vast op A27 bij Gorinchem door kapotte slagboom Merwedebrug; ook ongeval bij Nieuwendijk

GORINCHEM • Voor de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem ontstond dinsdagochtend een lange file.

De oorzaak was een kapotte slagboom. Even verderop was het eveneens druk op de A27. Veel bestuurders kozen deze route op weg naar Antwerpen. Door een ongeval bij Nieuwendijk werden daar enige tijd twee rijbanen afgesloten, wat eveneens voor het nodige oponthoud zorgde.