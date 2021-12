Nieuwjaarsreceptie van Altena wordt Voorjaarsreceptie door coronamaatregelen

ALTENA • De nieuwjaarsreceptie van Altena, die oorspronkelijk gepland stond op 3 januari 2022, zal niet doorgaan door de beperkende coronamaatregelen.

Het college heeft besloten de Nieuwjaarsreceptie te verplaatsen naar de middag van zaterdag 19 februari 2022 en er een Voorjaarsreceptie van te maken. Als op 19 februari de beperkende maatregelen nog steeds gelden, wordt de receptie verplaatst naar dinsdag 26 april 2022 ’s avonds.

De verplaatsing van de nieuwjaarsreceptie betekent ook dat de uitreiking van de eerste echte Parels en de Schaal van Altena doorschuift. Deze feestelijke uitreiking vindt nu ook op 19 februari plaats. Als de voorjaarsreceptie wordt doorgeschoven naar 26 april, worden de Parels bij de genomineerden thuis uitgereikt. Voor de uitreiking van de schaal wordt dan een specifiek moment geprikt.

“We vinden het heel belangrijk dat we in 2022 toch een moment kiezen om bij elkaar te kunnen zijn”, vertelt burgemeester Egbert Lichtenberg. “In 2021 is de receptie vervallen, maar daar kiezen we in 2022 nadrukkelijk niet voor. Het college en ook de raad ziet er naar uit om inwoners en al die betrokkenen bij organisaties en verenigingen de hand te schudden. Laten we hopen dat 19 februari daar het moment voor kan zijn en anders zien we elkaar op 26 april. En natuurlijk willen we ook graag die inwoners en organisaties die genomineerd zijn voor de Parel en de Schaal van Altena in het zonnetje zetten. Dat hebben zij immers allemaal meer dan verdiend”, stelt de burgemeester.