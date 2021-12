Altena wil doelgroepenverordening voor betaalbare huur- en koopwoningen vaststellen

ALTENA • Gemeente Altena wil een doelgroepenverordening vaststellen, waarmee de gemeente kan sturen op de bouw en het behoud van genoeg betaalbare woningen in Altena, in zowel de sociale huur, de middeldure huur als de sociale koop. Ook kan de gemeente hiermee meer ruimte bieden voor bewoners die hun eigen huis willen laten bouwen.

“De behoefte aan betaalbare woningen in Altena is groot”, stelt wethouder Hans Tanis. “We hebben geen invloed op de prijzen van bestaande huizen in Altena, maar kunnen met deze doelgroepenverordening bij nieuwbouwprojecten wel sturing geven op het aantal betaalbare huurwoningen en sociale koopwoningen. Ik ben er van overtuigd dat dit de komende jaren gaat helpen om beter aan de vraag naar betaalbare woningen in Altena te voldoen.”

Bij elk woningbouwplan dat straks op tafel ligt, kan de gemeente juridisch strakker bepalen hoeveel betaalbare huur- en koopwoningen moeten worden gebouwd binnen dat plan. Het gaat hierbij om sociale huurwoningen met een maximum huurprijs tot 752 euro per maand, middeldure huurwoningen met een huurprijs tot 1000 euro per maand en sociale koopwoningen die maximaal de prijs van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) grens mogen kosten. Deze grens is per 1 januari 2022 355.000 euro.

De doelgroepenverordening heeft ook op lange termijn effect. Huurwoningen mogen namelijk vijftien jaar lang niet voor een hogere prijs verhuurd worden, dan is vastgesteld voor die categorie. En de sociale koopwoningen mogen tien jaar lang niet voor een hogere prijs verkocht worden, dan de op dat moment geldende NHG-grens.

Met de doelgroepenverordening heeft de gemeente tevens een middel in handen, om ruimte te bieden voor particulier opdrachtgeverschap. Hierbij laten inwoners zelf hun huis bouwen op een kavel, in plaats van die te kopen van een projectontwikkelaar. Dit sluit aan bij de woonvisie en de vraag vanuit de gemeenteraad om eigen opdrachtgeverschap te stimuleren. In de raadsvergadering van 1 februari 2022 is het aan de gemeenteraad om de doelgroepenverordening vast te stellen.